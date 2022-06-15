Hemşirelik başvurusu nasıl yapılır? Hemşire nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir?

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Hemşirelik kariyerine adım atmak isteyenler genellikle özel hastanelere yönelirler. Devlet hastaneleri veya diğer kamu sağlık kurumları için hemşirelik yapabilmek için KPSS sınavına girmek ve atama için gerekli puanı almak gerekmektedir. Özel hastanelerde hemşirelik yapmak isteyenler ise, hastanelerin ilan ettiği iş pozisyonlarına başvuruda bulunarak ve iş mülakatlarına katılarak mesleklerine başlayabilirler. Bu süreç, hemşirelik mesleğine giriş için kritik bir adımdır ve kişilere kariyerlerinde başlangıç fırsatı sunar. Peki hemşire nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir? Hemşirelik başvurusu nasıl yapılır?

Hemşire Olma Şartları Nelerdir?

Hemşirelik yapabilmenin koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Lise mezunları için, üniversitelerin 2 yıllık ön lisans ya da 4 yıllık lisans hemşirelik bölümlerine girerek başarı ile okulu bitirmek

• Sağlık lisesi mezunları içinse, üniversitelerin sağlık meslek yüksekokullarına girerek hemşirelik bölümünü seçmek