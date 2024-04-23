315 Kişilik Memur Alımı Başladı! En Az 34 Bin 235 TL Maaş Verilecek! TÜBİTAK, Darphane, Aile Bakanlığı, OGM...

Son duyurulara göre, çeşitli kamu kurumları istihdam kapılarını aralıyor. Toplamda 315 kişilik personel alımı için hazırlıklar hızla devam ediyor. Ankara Bilim Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istihdam kapılarını açıyor!
TÜBİTAK'ın Liderlik Atılımı: 236 Araştırmacı ve Teknik Personel TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde, 236 araştırmacı ve teknik destek personeli için kapılarını aralıyor.
Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilecek olan bu pozisyonlar için başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü: 25 İşçi Aranıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'da istihdam edilmek üzere toplamda 25 işçi arıyor.