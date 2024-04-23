315 Kişilik Memur Alımı Başladı! En Az 34 Bin 235 TL Maaş Verilecek! TÜBİTAK, Darphane, Aile Bakanlığı, OGM...

Bu pozisyonlar için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında online olarak yapılacak.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Bilişim Sektörüne Büyük Destek: 45 Sözleşmeli Bilişim Personeli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular, dijital ortamda 24 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Üniversitelerin Değeri: 9 Akademik Personel Alımı Ankara Bilim Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, akademik birimlerine toplamda 9 akademik personel alımı yapacak. Başvurular için süreç ve koşullar ilgili üniversitelerin resmi internet sayfalarında yayımlanacak. Başvuruların son tarihleri ise ilgili üniversitelerin ilanlarında belirtilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI Bekar: 30 bin 372 TL



Sendikalı evli: 32 bin 639 TL



Sendikalı bekar: 30 bin 910 TL

MEMUR Önceki maaş: 22 bin 938 TL Zamlı maaş: 34 bin 235 TL