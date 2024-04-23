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315 Kişilik Memur Alımı Başladı! En Az 34 Bin 235 TL Maaş Verilecek! TÜBİTAK, Darphane, Aile Bakanlığı, OGM...

Son duyurulara göre, Türkiye genelinde altı farklı kamu kurumu yeni iş gücü katılımları için kolları sıvadı. Ankara Bilim Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda toplam 315 personel alımı yapacak. Bu kurumlar, farklı alanlarda yetenekleri bünyelerine katmak için geniş bir istihdam fırsatı sunuyor. İş arayanlar için büyük bir fırsat olan bu alımlar, hem profesyonel kariyer yollarını genişletiyor hem de kamu sektöründe istikrarlı bir iş imkanı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 09:19 Güncelleme 24 Nisan 2024, 09:19
315 Kişilik Memur Alımı Başladı! En Az 34 Bin 235 TL Maaş Verilecek! TÜBİTAK, Darphane, Aile Bakanlığı, OGM...

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Son duyurulara göre, çeşitli kamu kurumları istihdam kapılarını aralıyor. Toplamda 315 kişilik personel alımı için hazırlıklar hızla devam ediyor. Ankara Bilim Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istihdam kapılarını açıyor!

TÜBİTAK'ın Liderlik Atılımı: 236 Araştırmacı ve Teknik Personel TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde, 236 araştırmacı ve teknik destek personeli için kapılarını aralıyor.

Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilecek olan bu pozisyonlar için başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü: 25 İşçi Aranıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'da istihdam edilmek üzere toplamda 25 işçi arıyor.

Bu pozisyonlar için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında online olarak yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Bilişim Sektörüne Büyük Destek: 45 Sözleşmeli Bilişim Personeli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular, dijital ortamda 24 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Üniversitelerin Değeri: 9 Akademik Personel Alımı Ankara Bilim Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, akademik birimlerine toplamda 9 akademik personel alımı yapacak. Başvurular için süreç ve koşullar ilgili üniversitelerin resmi internet sayfalarında yayımlanacak. Başvuruların son tarihleri ise ilgili üniversitelerin ilanlarında belirtilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Bekar: 30 bin 372 TL

Sendikalı evli: 32 bin 639 TL

Sendikalı bekar: 30 bin 910 TL

MEMUR

Önceki maaş: 22 bin 938 TL

Zamlı maaş: 34 bin 235 TL

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