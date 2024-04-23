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23 Nisan'da ek ders ödenir mi, kesilir mi? Sözleşmeli, ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar 2024? MEB resmi tatil ek ders yönetmeliği

Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğretmenler tarafından büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu özel gün, resmi tatil olmasına rağmen çalışan öğretmenler için ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği sıkça sorulan bir konu. Öğretmenlerin, 23 Nisan Salı günü ek ders ücreti alıp almayacakları ve bu ücretlerin miktarı ne kadar olacağı, eğitim camiasında merakla beklenen bilgiler arasında. İşte 23 Nisan'da öğretmenlere yönelik ek ders ödemeleri hakkında tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 09:27 Güncelleme 24 Nisan 2024, 09:27
23 Nisan’da ek ders ödenir mi, kesilir mi? Sözleşmeli, ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar 2024? MEB resmi tatil ek ders yönetmeliği

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Öğretmenler için ek ders ücreti, normal çalışma saatlerinin dışında aldıkları ders başına ödenen ücret olarak tanımlanıyor. Ancak, resmi tatillerde ve özel günlerde ek ders ücretleri genellikle belirli kurallara tabi olabilir. İşte, 23 Nisan özelinde öğretmenlere yönelik ek ders ödemelerine dair detaylar...

23 NİSAN EK DERS ÖDENİR Mİ?

Milli Bayramlar nedeniyle tatil edilen ve ders yapılamayan hallerde bütün okul yöneticilerine ve öğretmenlere ek ders ücreti ödeniyor.

EK DERS ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

2024 Ocak zammı ile sözleşmeli de ek ders ücretinin 77,05, kadrolu öğretmende de 89,69 TL olarak hesap edildi.

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ek ders ücreti, öğretmenin sorumlu bulunduğu derslerin dışında gireceği dersler için alacağı ücrete denmektedir. Ek ders ücretleri ise haftada girilen ders saatinin hafta içi, gündüz, gece ya da hafta sonuna göre değişmektedir.

Öğretmenler maaşları karşılığında haftada 15 saat ders vermekle yükümlüdür. Bunun dışında gireceği dersler için de ek ders ücreti almaktadır.

Ek ders ücretleri öğretmenin bulunduğu ayın maaş katsayısına ve gece- gündüz dersi oluşuna göre hesaplanmaktadır. Ayrıca lisans öğretmenleri ve Doktora öğretmenleri için de ek ders ücretleri farklı hesaplanmaktadır. Ek ders ücreti girilen ders saati karşılığında alınmaktadır.

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