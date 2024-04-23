23 Nisan’da ek ders ödenir mi, kesilir mi? Sözleşmeli, ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar 2024? MEB resmi tatil ek ders yönetmeliği

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır? Ek ders ücreti, öğretmenin sorumlu bulunduğu derslerin dışında gireceği dersler için alacağı ücrete denmektedir. Ek ders ücretleri ise haftada girilen ders saatinin hafta içi, gündüz, gece ya da hafta sonuna göre değişmektedir.

Öğretmenler maaşları karşılığında haftada 15 saat ders vermekle yükümlüdür. Bunun dışında gireceği dersler için de ek ders ücreti almaktadır.

Ek ders ücretleri öğretmenin bulunduğu ayın maaş katsayısına ve gece- gündüz dersi oluşuna göre hesaplanmaktadır. Ayrıca lisans öğretmenleri ve Doktora öğretmenleri için de ek ders ücretleri farklı hesaplanmaktadır. Ek ders ücreti girilen ders saati karşılığında alınmaktadır.