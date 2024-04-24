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YUSUF TEKİN AÇIKLADI! MEB öğretmen ataması ne zaman 2024? Yeni Kabine Toplantısı ne zaman? Boş kadro, branş ve kontenjan dağılımı...

Öğretmenlik mesleğine gönül veren binlerce öğretmen adayını heyecanlandıran bir müjde geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde boş kadrolara atanmak için bekleyen öğretmenlere sevindirici haberler verdi. İşte, 2024 öğretmen atamasına dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 18:44 Güncelleme 24 Nisan 2024, 18:56
YUSUF TEKİN AÇIKLADI! MEB öğretmen ataması ne zaman 2024? Yeni Kabine Toplantısı ne zaman? Boş kadro, branş ve kontenjan dağılımı...

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Yıllarca öğretmenlik mesleğine gönül vermiş binlerce öğretmen adayı, heyecanla 2024 öğretmen atama takvimini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Gelecek dönemde eğitim öğretimdeki boş kadroların doldurulması için atama takvimi şekilleniyor ve adayların gözleri resmi duyuruda. İşte beklenen açıklamalara dair detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin, "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." dedi.

Bakan Tekin ayrıca, "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık." açıklamasında da bulundu.

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YUSUF TEKİN'DEN ATAMAYA DAİR AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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