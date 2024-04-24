YUSUF TEKİN AÇIKLADI! MEB öğretmen ataması ne zaman 2024? Yeni Kabine Toplantısı ne zaman? Boş kadro, branş ve kontenjan dağılımı...

Yıllarca öğretmenlik mesleğine gönül vermiş binlerce öğretmen adayı, heyecanla 2024 öğretmen atama takvimini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Gelecek dönemde eğitim öğretimdeki boş kadroların doldurulması için atama takvimi şekilleniyor ve adayların gözleri resmi duyuruda. İşte beklenen açıklamalara dair detaylar...
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin, "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." dedi.
Bakan Tekin ayrıca, "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık." açıklamasında da bulundu.
Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.