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En Az İlkokul Mezunu Tecrübeli, Tecrübesiz 121.960 İşçi, Personel Alımı! İşte Personel Alımı İlanları! 17.002 TL Maaş Var

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke çapında gerçekleştireceği en kapsamlı istihdam projesini duyurdu! Türkiye'nin 81 ilinde toplamda 121.960 kişiyi kapsayacak büyük bir personel alımı gerçekleştirilecek. Bu büyük fırsattan yararlanmak isteyen adaylar için başvuru süreçleri, aranan pozisyonlar ve diğer tüm önemli bilgiler sayfamızda detaylı bir şekilde sunuluyor.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 11:22 Güncelleme 18 Nisan 2024, 11:22
En Az İlkokul Mezunu Tecrübeli, Tecrübesiz 121.960 İşçi, Personel Alımı! İşte Personel Alımı İlanları! 17.002 TL Maaş Var

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelindeki iş arayanlara kapılarını aralamakta ve 81 ilde gerçekleştirilecek toplam 121.960 personel alımı ile ciddi bir istihdam fırsatı sunmaktadır. Bu kapsamlı alım projesi, sağlık, eğitim, mühendislik ve daha pek çok farklı sektörde iş arayan vatandaşlara geniş çaplı fırsatlar sağlıyor. İŞKUR, bu stratejik hamle ile ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı ve işsizlik oranlarını azaltmayı hedefliyor. İlgilenenler için, İŞKUR tarafından planlanan bu büyük ölçekli personel alımı, iş arayanlar için yeni kapılar açıyor ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynamayı amaçlıyor. Bu, birçok kişi için umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Kimler Başvurabilir?

İlanlarda en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış elemanı ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılıyor. Peki, sizin alanınız hangisi? İŞKUR'un kapıları herkese açık!

Başvuru Süreci: Adım Adım Ne Yapmalısınız?

Başvuru süreci, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılmakta. İlk adım olarak bu siteye girip, ilanlara göz atmanız gerekiyor. Peki, sonrasında ne yapılmalı?

İŞKUR Üzerinden İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Detaylı Rehber

İş arayışında olan bireyler için İŞKUR, Türkiye'deki en önemli kaynaklardan biridir. Hem çevrimiçi olarak esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden hem de fiziki olarak İŞKUR bölge müdürlükleri aracılığıyla hizmet vermektedir.

İŞKUR Çevrimiçi Portalına Giriş Yapın

İlk adım, İŞKUR'un çevrimiçi portalına, yani esube.iskur.gov.tr adresine gitmek. Bu portal, iş arayanlar için çeşitli hizmetler sunar ve iş ilanlarına erişim sağlar. Portalı kullanabilmek için bir hesabınızın olması gerekmektedir. Eğer daha önce kaydolmadıysanız, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Üye Ol" seçeneğine tıklayarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Adım 2: İŞ İLANLARI Sekmesine Tıklayın

Giriş yaptıktan sonra, ana sayfanızda çeşitli sekmeleri göreceksiniz. Bu sekmelerden "İŞ İLANLARI"na tıklamanız gerekiyor. Bu sekme, Türkiye genelindeki güncel iş fırsatlarını ve açık pozisyonları içerir.

Adım 3: İş Arama Sayfasına Geçiş Yapın

"İŞ İLANLARI" sekmesine tıkladığınızda, sizi iş arama sayfasına yönlendirecek. Bu sayfa, iş arayanların ilgi alanlarına ve niteliklerine göre iş ilanlarını filtrelemelerine olanak tanır. Aradığınız pozisyonu veya mesleği "MESLEK" kısmına yazarak aramaya başlayabilirsiniz.

Adım 4: Arama Kriterlerinizi Belirleyin ve ARA Butonuna Tıklayın

Meslek kısmına, ilgilendiğiniz alanı veya aradığınız pozisyonun adını yazdıktan sonra, "ARA" butonuna tıklayarak aramanızı başlatın. Bu işlem, sistemdeki ilgili iş ilanlarını listeleyecek ve sizin için uygun olanları göstermeye başlayacaktır.

Adım 5: İş İlanlarına Göz Atın ve Başvurun

Arama sonuçlarından ilginizi çeken ilanlara göz atın. Her ilan, iş tanımı, aranan nitelikler, çalışma şartları ve başvuru için gerekenler gibi detaylı bilgiler içerir. İlana başvurmak istiyorsanız, ilan detaylarında genellikle yer alan "Başvuru Yap" veya benzeri bir butona tıklayarak süreci başlatabilirsiniz.

İŞKUR Alım Yapılacak Kadrolar

İŞKUR Alım Yapılacak Kadrolar

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