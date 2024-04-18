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TYP alımı yapılacak KPSS şartsız kadrolar! En az ilkokul mezunu İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları netleşti

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında gerçekleştirilecek yeni alımlar binlerce kişiye istihdam olanağı sağlayacak. Yeni personel alımlarında öncelikli alanlar belirlendi.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 09:29 Güncelleme 19 Nisan 2024, 09:29
TYP alımı yapılacak KPSS şartsız kadrolar! En az ilkokul mezunu İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları netleşti

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İŞKUR'un Türkiye genelinde yapacağı yeni personel alımı hakkında detayları veriyoruz. Acaba hangi illerde alım yapılacak, kontenjanlar ne kadar ve başvuru şartları neler?

İŞKUR, Türkiye genelindeki çeşitli kurumlara personel sağlamak amacıyla TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında yeni alımlar yapacağını duyurdu. Bu yıl, Niğde, Bitlis ve daha birçok ilde toplamda 155 yeni personel alınacak. Bu fırsattan faydalanmak için gerekli şartları ve süreçleri iyi anlamak gerekiyor.

İŞKUR TYP İller ve Kontenjanlar

Her il ve ilçe için belirlenen kontenjanlar farklılık gösteriyor. Örneğin, Bitlis Ahlat'ta 5, Mutki'de ise 50 yeni personel alınacak. Niğde Merkez için ise 150 kişilik bir kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanlar, yöre halkına iş imkanı sağlayarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak.

İŞKUR TYP Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve herhangi bir kamu kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekiyor. Açıköğretim öğrencileri hariç, öğrenci olmamak da önemli bir şart. Adaylar, başvurularını İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ya da ALO 170 hattını arayarak yapabilirler. Online başvurular daha pratik ve hızlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İŞKUR TYP İşe Alım Süreci

Başvuruların değerlendirilmesi sonrası uygun adaylar mülakata davet edilecek. Mülakatlar, adayların bilgi ve becerilerini ölçmek için tasarlanmış olup, başarılı olanlar işe alınacak.

İŞKUR TYP İşe Alınacak Pozisyonlar

Alım yapılacak pozisyonlar arasında idari işler, teknik hizmetler ve saha çalışmaları bulunuyor. Her pozisyon için farklı nitelik ve tecrübe beklentileri olabilir.

TYP Nedir?

TYP, yani Toplum Yararına Programlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen bir istihdam teşvik programıdır. Bu program, geçici süreyle işsiz vatandaşlara kamu kurum ve kuruluşlarında geçici iş imkanları sağlamayı amaçlar. TYP, özellikle işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde ekonomik destek sağlarken, katılımcılara iş tecrübesi kazandırma fırsatı da sunar.

Program kapsamında çalışan bireyler, asgari ücretin belirli bir yüzdesi kadar ücret alır ve çalıştıkları süre boyunca sigortalıdır. Bu, hem maddi destek sağlar hem de daha sonraki iş arayışlarında iş deneyimi olarak değerlendirilebilir.

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