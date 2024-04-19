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İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları belli oldu! Hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 22.680 TL maaşla alınıyor

İş bulma ve istihdam konusunda önemli adımlar atan İŞKUR sağlık sektöründe istihdamı artırmak amacıyla yeni bir adım atıyor. Hastanelerde çeşitli pozisyonlarda görev alacak işçiler için KPSS koşulu aranmayacak.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 09:27 Güncelleme 19 Nisan 2024, 09:27
İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları belli oldu! Hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 22.680 TL maaşla alınıyor

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İŞKUR'un sağlık sektöründeki iş gücünü destekleme amacıyla başlattığı yeni proje kapsamında, hastanelerde hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire ve temizlik görevlisi pozisyonları için işçi alımı yapılacak.

İŞKUR'un son duyurusuna göre, çeşitli illerdeki hastaneler için çok sayıda iş pozisyonu açılmıştır. Bu alımlar, KPSS şartı aranmaksızın yapılmakta olup, birçok kişi için iş bulma sürecini kolaylaştırmaktadır.

Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları arasında en az ilkokul mezunu olmak, ilanlarda belirtilen yaş sınırlarına uymak ve sağlık durumunun hastane ortamında çalışmaya uygun olması bulunmaktadır.

Nasıl Başvurulur?

Adaylar, İŞKUR'un online sistem üzerinden başvurularını kolaylıkla yapabilirler. Online başvuru süreci, adayların evlerinden çıkmadan iş başvurusu yapmalarına olanak tanır.

Alınacak Pozisyonlar

Alınacak pozisyonlar arasında hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire ve temizlik görevlisi yer almaktadır. Bu pozisyonlar için ayrıntılı iş tanımları ve nitelikler İŞKUR'un web sitesinde yer almaktadır.

Çalışma Ortamı ve Şartları

Çalışma ortamı ve şartları, pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak, adayların hastane ortamında esnek çalışma saatlerine uyum sağlamaları beklenmektedir.

Eğitim ve Deneyim Gereksinimleri

Her pozisyon için farklı eğitim ve deneyim gereksinimleri bulunmaktadır. Örneğin, hemşire pozisyonları için ilgili sağlık eğitimi gereklidir.

Hastanelere Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı İlanları

Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı İlanları

Hastanelere Hemşire Alımı İlanları

İŞKUR üzerinden hastane personel alımı ilanlarına başvuru yapmak için birkaç adım izlemeniz gerekiyor. Bu süreç, adayların İŞKUR tarafından yayınlanan çeşitli sağlık kuruluşlarındaki iş fırsatlarından faydalanmalarını sağlar. Aşağıda, başvuru sürecine dair adım adım bilgiler ve önemli noktalar bulunmaktadır.

Hastanelere Personel Alımlarına Nasıl Başvurulur?

İlk olarak, İŞKUR'a kayıtlı olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce kaydınız yapılmadıysa, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden (www.iskur.gov.tr) veya doğrudan İŞKUR ofislerinden birine giderek kayıt olabilirsiniz.

Kayıt için Gerekli Belgeler:

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı
  • İkametgah belgesi
  • E-posta adresi ve telefon numarası

İş ve Eleman Bulma

Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra, İŞKUR'un web sitesine giriş yaparak iş arama sekmesinden hastane personel alımı ilanlarını aratabilirsiniz. İş arama kriterlerini; konum, iş pozisyonu ve sektör olarak belirleyebilirsiniz.

3. Başvuru Yapma

İlgilendiğiniz hastane personel alım ilanını bulduktan sonra ilana tıklamalı ve ilan detaylarını dikkatlice okumalısınız. İlan detayları genellikle işin tanımı, aranan nitelikler ve başvuru için son tarih gibi bilgileri içerir.

Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • İlanın son başvuru tarihini geçirmemeye özen gösterin.
  • Aranan nitelikler ve iş tanımına uygun olup olmadığınızı kontrol edin.
  • Gerekli belgeleri ve CV'nizi güncelleyin.

Başvuru Sonrası Süreç

Başvurunuzu tamamladıktan sonra, İŞKUR ilgili hastane ile bilgilerinizi paylaşır. Hastane, uygun adaylar arasından seçim yaparak mülakat için çağrı yapabilir. Bu süreç hastaneden hastaneye değişiklik gösterebilir.

Mülakat Hazırlığı:

  • İlgili hastane ve pozisyon hakkında önceden bilgi edinin.
  • Mesleki bilgi ve becerilerinizi gözden geçirin.
  • Profesyonel bir görünüm için uygun kıyafet seçimi yapın.

İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru ilanları için tıklayınız

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