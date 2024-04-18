En az 18.850 TL maaşla başladı! 22-30 Nisan İŞKUR hastanelere hasta danışmanı, aşçı, beden işçisi, ebe-hemşire alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

İŞKUR, Türkiye genelindeki hastaneler için önemli sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, sağlık sektöründe çalışma fırsatı arayan herkes için harika bir haber!
İŞKUR, Türkiye genelindeki hastaneler için önemli sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, sağlık sektöründe çalışma fırsatı arayan herkes için harika bir haber!
Alım yapılacak pozisyonlar arasında hasta danışmanı, aşçı, beden işçisi, ebe-hemşire gibi çeşitli roller bulunmaktadır. Her bir pozisyon için farklı nitelikler ve eğitim düzeyleri gerekiyor.
Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, ilgili yaş sınırlarını karşılamaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gibi genel koşulları yerine getirmeleri gerekiyor.
İŞKUR üzerinden hastane personeli pozisyonlarına başvuru yapmak, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunar. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), çeşitli sektörlerde iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren resmi bir kurumdur. Hastane personeli olarak çalışmak isteyenler için İŞKUR'un sunduğu iş ilanlarına başvurmak, hem kolay hem de etkilidir. Aşağıda, İŞKUR üzerinden hastane personel ilanlarına nasıl başvurulacağına dair adım adım bir rehber sunulmaktadır.
İlk adım, İŞKUR'a kayıt olmaktır. Eğer daha önce İŞKUR'a kayıt olmadıysanız, bunu yapmak için şu adımları izleyin:
İŞKUR'a kayıt olduktan sonra, kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme giriş yapın:
Hastanelere hasta danışmanı, aşçı, beden işçisi, ebe-hemşire alımı başvuruları için tıklayınız