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En az 18.850 TL maaşla başladı! 22-30 Nisan İŞKUR hastanelere hasta danışmanı, aşçı, beden işçisi, ebe-hemşire alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

İŞKUR, çeşitli hastane pozisyonları için personel alımları yapıyor. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlara başvurular, belirtilen süreler içerisinde online olarak gerçekleştirilebilecek. Başvuru süreci ve gerekliliklerle ilgili detaylı bilgilendirme, İŞKUR’un internet sitesi ve ilgili duyurular aracılığıyla sağlanacak. Adayların başvurularını zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapmaları önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 09:36 Güncelleme 19 Nisan 2024, 09:36
En az 18.850 TL maaşla başladı! 22-30 Nisan İŞKUR hastanelere hasta danışmanı, aşçı, beden işçisi, ebe-hemşire alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

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İŞKUR, Türkiye genelindeki hastaneler için önemli sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, sağlık sektöründe çalışma fırsatı arayan herkes için harika bir haber!

Hastanelere Alım Yapılacak Pozisyonlar

Alım yapılacak pozisyonlar arasında hasta danışmanı, aşçı, beden işçisi, ebe-hemşire gibi çeşitli roller bulunmaktadır. Her bir pozisyon için farklı nitelikler ve eğitim düzeyleri gerekiyor.

Hastanelere Alım Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, ilgili yaş sınırlarını karşılamaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gibi genel koşulları yerine getirmeleri gerekiyor.

İŞKUR Üzerinden Hastane Personel İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR üzerinden hastane personeli pozisyonlarına başvuru yapmak, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunar. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), çeşitli sektörlerde iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren resmi bir kurumdur. Hastane personeli olarak çalışmak isteyenler için İŞKUR'un sunduğu iş ilanlarına başvurmak, hem kolay hem de etkilidir. Aşağıda, İŞKUR üzerinden hastane personel ilanlarına nasıl başvurulacağına dair adım adım bir rehber sunulmaktadır.

1. İŞKUR'a Kaydolun

İlk adım, İŞKUR'a kayıt olmaktır. Eğer daha önce İŞKUR'a kayıt olmadıysanız, bunu yapmak için şu adımları izleyin:

  • İŞKUR'un resmi web sitesine (www.iskur.gov.tr) gidin.
  • Ana sayfada yer alan "İş Arayan" bölümünden "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
  • T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi gibi gerekli bilgileri girerek kayıt işlemini tamamlayın.

2. İŞKUR Girişi Yapın

İŞKUR'a kayıt olduktan sonra, kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme giriş yapın:

  • İŞKUR'un ana sayfasındaki "İş Arayan Girişi" bölümünden giriş yapın.
  • Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek sisteme erişin.

Hastanelere hasta danışmanı, aşçı, beden işçisi, ebe-hemşire alımı başvuruları için tıklayınız

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