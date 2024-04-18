En az 18.850 TL maaşla başladı! 22-30 Nisan İŞKUR hastanelere hasta danışmanı, aşçı, beden işçisi, ebe-hemşire alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

İŞKUR üzerinden hastane personeli pozisyonlarına başvuru yapmak, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunar. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), çeşitli sektörlerde iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren resmi bir kurumdur. Hastane personeli olarak çalışmak isteyenler için İŞKUR'un sunduğu iş ilanlarına başvurmak, hem kolay hem de etkilidir. Aşağıda, İŞKUR üzerinden hastane personel ilanlarına nasıl başvurulacağına dair adım adım bir rehber sunulmaktadır.