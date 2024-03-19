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yhgm.saglik.gov.tr sürekli işçi kura sonuçları ne zaman 2024? İŞKUR temizlik görevlisi kura sonuçları listesi çıktı mı? Sağlık Bakanlığı nihai liste...

Sağlık sektöründe istihdam fırsatları arayışında olan binlerce adayın merakla beklediği an geldi çattı. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 8 bin işçi alımı için başvurular tamamlandı ve şimdi gözler kura çekimine çevrildi. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi, adayların adil bir şekilde seçilmesini sağlayacak.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 10:40 Güncelleme 19 Mart 2024, 10:40
yhgm.saglik.gov.tr sürekli işçi kura sonuçları ne zaman 2024? İŞKUR temizlik görevlisi kura sonuçları listesi çıktı mı? Sağlık Bakanlığı nihai liste...

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Sağlık sektöründe istihdam edilmek üzere 8 bin işçi alımı için başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, adaylar kura çekimi tarihini heyecanla beklemeye başladılar. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi, adayların adil bir şekilde seçilmesini sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu kritik sürecin adaylar tarafından canlı olarak takip edilebilmesi için Youtube üzerinden de yayınlanacak olması, başvuru yapan adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Adaylar arasından kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara'da saat 09:00 - 18:00 arasında yapılacak. Kura çekimi Youtube hesabından canlı aktarılacak.

SAĞLIK BAKNALIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçlarının ise çekilişin yapıldığı 3-4 Nisan günlerinde, kuranın hemen ardından açıklanması bekleniyor. Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

Bakan Koca, "İş-Kur'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" sözlerine yer vermişti.

ADAYLAR MÜLAKAT OLMADAN İŞE ALINACAK

Adaylara herhangi bir mülakat süreci uygulanmayacağını söyleyen Bakan Koca, "Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile berlirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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