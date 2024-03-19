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Öğretmen ataması takvimi yenilendi! O şartlar açıklandı! 2024 MEB öğretmen ataması ne zaman? Branş dağılımı, kontenjanlar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 öğretmen atamaları için geri sayım başladı. Mart ayının gelmesiyle birlikte, atama takvimi ve branş dağılımı ile ilgili beklentiler artmaya başladı. Özellikle devlet okullarında atama bekleyen adaylar, MEB'in açıklayacağı takvime odaklanmış durumda. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 07:26 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:26
Öğretmen ataması takvimi yenilendi! O şartlar açıklandı! 2024 MEB öğretmen ataması ne zaman? Branş dağılımı, kontenjanlar...

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024 öğretmen atama takvimi için adaylar büyük bir merak içinde bekliyor. Özellikle eğitim fakültesi mezunu adaylar, atanacakları branşları ve kadro sayılarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.



Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."



Ancak sonrasında öğretmen atamalarına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

'MUTLAKA OLACAK'

Öte yandan Bakan Tekin, daha önce sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya, sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktarmıştı. Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" demişti.

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

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