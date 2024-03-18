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Azerbaycan hangi mesleklerde alım yapıyor? Azerbaycan işçi maaşları ne kadar? Azerbaycan iş imkânları nelerdir?

Azerbaycan, Türkiye ile olan güçlü ilişkileri sayesinde Türk vatandaşlarına çeşitli iş fırsatları sunmaktadır. Bu fırsatlar, özellikle Türkiye'deki bazı üniversite diplomalarının Azerbaycan'da da geçerli olmasıyla daha da artmaktadır. Bu durum, Türkiye'de istedikleri işi bulamayan kişilere Azerbaycan'da çalışma olanağı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 11:58 Güncelleme 05 Haziran 2024, 11:58
Azerbaycan hangi mesleklerde alım yapıyor? Azerbaycan işçi maaşları ne kadar? Azerbaycan iş imkânları nelerdir?

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Azerbaycan, Türk vatandaşlarına yönelik iş imkanları konusunda diğer ülkelere göre daha fazla fırsat sunmaktadır. Bu durum, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel, ekonomik ve politik ilişkilerin bir sonucudur. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkiler, Türk vatandaşları için iş olanakları açısından avantajlı bir durum oluşturmaktadır. Peki Azerbaycan iş imkânları nelerdir? Azerbaycan hangi mesleklerde alım yapıyor? Azerbaycan işçi maaşları ne kadar?

Türk vatandaşlarının Azerbaycan'da iş bulabilecekleri sektörler şöyle sıralanmıştır:

  • İnşaat Sektörü
  • Gıda Sektörü
  • Tekstil Sektörü
  • Hizmet Sektörü
  • Turizm Sektörü
  • Yemek Sektörü
  • Ulaşım Sektörü
  • Tıp Sektörü

👉Azerbaycan Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

Azerbaycan'da çalışabilecek olan kişiler, güncel olarak şu şekilde sıralanmıştır:

  • İnşaat işçiliği
  • Şantiye bekçiliği
  • Şantiye saha şefliği
  • İnşaat mühendisliği
  • Muhasebe işleri
  • Makine mühendisliği
  • Elektrik mühendisliği
  • Elektrik teknisyenliği
  • Garsonluk
  • Komilik
  • Aşçılık
  • Çaycılık
  • Resepsiyonistlik
  • Otel kat şefliği
  • Misafir karşılama hostesliği
  • Kat temizlik görevlisi
  • Bellboyluk
  • Şoförlük
  • Tamircilik
  • Pastacılık
  • Bulaşıkçılık
  • Muavinlik

👉Azerbaycan İşçi Maaşları Ne Kadardır?

Azerbaycan'da çalışan işçilerin aylık olarak kazandıkları ücretler, şöyle sıralanmıştır:

  • İşçi: 378 manat
  • Garson: 345 manat
  • İnşaat ustası: 400 manat
  • Muhasebeci: 600 manat
  • Çocuk bakıcısı: 231 manat
  • Mimar: 673 manat
  • Dişçi: 1740 manat
  • Doktor: 1415 manat
  • Hemşire: 720 manat
  • Elektrik mühendisi: 830 manat
  • İngilizce çevirme: 504 manat
  • Avukat: 1060 manat
  • Makine mühendisi: 750 manat
  • Öğretmen: 610 manat
  • Sekreter: 351 manat
  • Tesisatçı: 380 manat

Azerbaycan iş imkanlarının çok olması sebebi ile ülkeye giden ve çalışmaya başlayan işçilerin ise aylık maaşları ortalama 490 manattır. Ancak kişilerin çalıştıkları yerlere göre değişiklik gösteren bu ücretlerin çok üzerinde çalışan kişiler de mevcuttur.

👉Azerbaycan İş İlanları Siteleri Nelerdir?

Azerbaycan'da iş bulmak için başvurulabilecek olan siteler, günümüzde çok fazladır. Ancak Azerbaycan'da iş bulabilmek için kişiler genellikle anlaşmalı olarak çalışan firmalar ile iletişime geçerek çalışmak için ülkeye giderler. Bu yöntem diğer sitelere göre daha güvenli olması sebebi ile tercih edilir.

👉Azerbaycan'da Asgari Ücret Kaç Manat?

Azerbaycan'ın asgari ücreti, günümüzde 300 manattır. Ancak ülkede 300 manata çalışan çok fazla insan mevcut değildir. Genellikle farklı sektörlerde çalışan ve asgari ücretin çok üzerinde aylık gelire sahip olan kişiler vardır.

👉Türk Vatandaşı Azerbaycan'dan Ev Alabilir Mi?

Azerbaycan'da çalışan Türk işçilerinin ülkeden ev alma imkanı mevcuttur. Azeriler, ülkelerinde çalışmakta olan tüm Türklerin aylık ortalama gelirlerine bakarak kendilerine ve satabilirler. Ayrıca kişilerin buralardan ev alabilmeleri için ekstra bir şart ya da koşula da ihtiyaçları yoktur.

👉Azerbaycan Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Azerbaycan vatandaşlığının alınabilmesi ve Azerbaycan iş imkanlarından daha iyi koşullarda yararlanılabilmesi için çeşitli seçenekler mevcuttur. Bu sunulmuş olan seçeneklerin herhangi birinden yararlanılarak hızlı bir şekilde Azerbaycan vatandaşı olunabilir:

  • Doğum ile Azerbaycan Vatandaşlığı: Bir çocuğun doğumu eğer Azerbaycan'da gerçekleşirse çocuk Azerbaycan vatandaşı olarak kabul edilir. Kendi talebi isteği ile ülke vatandaşlığını bırakmadığı sürece de vatandaşlığı geçerli sayılır.
  • Kan ile Azerbaycan Vatandaşlığı: Annesi ya da babası Azerbaycan vatabdaşı olan kişiler, doğumları Azerbaycan içine gerçekleşmese dahi Azeri vatandaşı olarak kabul edilirler.
  • Evlilik ile Azerbaycan Vatandaşlığı: Azerbaycan vatandaşı olan biri ile evlilik yapılmasından sonra almaya hak kazanılan vatandaşık alma türüdür.
  • Kültürel ve Sanatsal Başarılar ile Azerbaycan Vatandaşlığı: Dünya çapında ses getirecek kültürel ya da sanatsal bir olaya imza atılması sonrasında kolaylıkla Azeri vatandaşlığı alınabilir.
  • İkamet ile Azerbaycan Vatandaşlığı: Uzunca bir süre Azerbaycan'da kalmış olan kişilerin alma hakkına sahip olduğu vatandaşlık türüdür. Özellikle güzel bir mesleğe sahip olan kişiler, ülke tarafından değerli kabul edilirler. Bu nedenle de kendilerine kolaylıkla vatandaşlık verilir.
  • Evlatlık ile Azerbaycan Vatandaşlığı
  • Yetkili Makam Kararı ile Azerbaycan Vatandaşlığı
  • Evlilik Dışı Doğum Durumlarında Azerbaycan Vatandaşlığı

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