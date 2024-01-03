2024 OCAK ZAMLI ZABITA MAAŞLARI! Zabıta maaşları 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak ayı derece derece zabıta maaşı hesaplama 2024

ZABITA MEMURU MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Zabıta maaşları kişinin öğrenim durumu, kıdemi ve derecesine göre belirlenmektedir. Yapılan zamlar da bu maaş miktarları üzerinden yapılmaktadır.

Zabıta maaşlarına etki eden faktörlerden bazıları da eş ve çocuk durumudur.