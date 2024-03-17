İŞKUR 120.202 personel işçi alımı ilanı açtı! KPSS sınav şartı yok! Temizlikçi, TYP, güvenlik, büro işçisi, bekçi….

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İŞKUR'un Sunduğu Fırsatlar ve İmkanlar İŞKUR, gençlerin ve iş arayan vasıfsız vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla özel sektör ve kamu tarafından sunulan staj imkanlarının yanında, kendi bünyesinde de mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitimleri gibi çeşitli uygulamalar düzenliyor. Bu kurslar ve programlar, katılımcıların hem teorik bilgiler edinmesini hem de alanda pratik yaparak meslek öğrenmesini sağlıyor.

Programın Finansmanı ve Katılımcılara Sağlanan Destekler İŞKUR, bu eğitim programlarına katılan gençlere ve iş arayan vatandaşlara maddi destek de sağlıyor. Programa katılan herkese eğitim giderlerinin yanı sıra günlük cep harçlığı ödeniyor ve istihdam garantili kurslar düzenleniyor. Program kapsamında sunulan ödemeler şöyledir:

Sanayi sektöründeki meslekler için düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 425 TL, Geleneksel meslekler için düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 261 TL, İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 196 TL ödenmektedir. Bu ödemelerin yanı sıra, katılımcıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Başvuru Koşulları ve Süreç İŞKUR'un mesleki eğitim kurslarına katılmak için belirlenen şartlar arasında İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak ve mesleğin gerektirdiği özel şartlara sahip olmak gibi kriterler bulunmaktadır. Kurslar, haftada en az 30 en fazla 40 saat olacak şekilde düzenlenir ve en fazla 160 gün sürer. Başvurular, İŞKUR'un il müdürlüklerindeki meslek danışmanları ile yapılan birebir görüşmeler sonucunda gerçekleştirilir.