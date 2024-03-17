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İŞKUR 120.202 personel işçi alımı ilanı açtı! KPSS sınav şartı yok! Temizlikçi, TYP, güvenlik, büro işçisi, bekçi….

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulan 120 bin iş ilanı, özellikle zanaat bilgisi gerektiren alanlarda ve farklı eğitim seviyelerine hitap eden pozisyonlarda birçok iş fırsatını sunuyor. İŞKUR'un sistemine kayıt olan adaylar, bu ilanlara başvurabiliyorlar ve istedikleri şehir ve meslek bazında iş imkanlarını değerlendirebiliyorlar.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 12:33 Güncelleme 17 Mart 2024, 12:33
İŞKUR 120.202 personel işçi alımı ilanı açtı! KPSS sınav şartı yok! Temizlikçi, TYP, güvenlik, büro işçisi, bekçi….

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İŞKUR'un e-şube üzerinden açık iş ilanlarına başvuruların yapılabileceği belirtiliyor. İlanlarda geniş bir yelpazede iş fırsatları sunulmakta olup, adaylardan istenilen şartlar ve beceriler ilanlara göre değişiklik gösteriyor. Başvuracak adaylar için KPSS'li ve KPSS'siz seçeneklerin bulunduğu pek çok ilan yayında.

İş arayanların İŞKUR'a kayıt ve başvuru yapabilmek için aşağıdaki adımları izlemeleri gerekiyor:

1. Aradıkları pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgilerini girme.
2. Çalışma yeri bilgilerini girme.
3. Meslek ve öğrenim durumu bilgilerini giriş.
4. İşyeri seçimi yapma.

İŞKUR profili oluşturmak isteyenler ise aşağıdaki adımları takip edebilirler:

1. İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapma.
2. İnternet şubesine giriş yaparak İşkur E-Devlet şubesine tıklama.
3. İş Arayan bölümüne tıklayarak Üye Ol seçeneğini kullanma.
4. Üyelik bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girme.
5. Üyelik sözleşmesini okuyup kabul etme.
6. Kimlik bilgilerini doğru bir şekilde girme.

İŞKUR'un sunduğu iş ilanlarına başvurmak ve detaylı bilgi almak için ilgili linki ziyaret edebilirsiniz. Bu fırsatlar, iş arayanlar için önemli bir adım olabilir.

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'un Sunduğu Fırsatlar ve İmkanlar

İŞKUR, gençlerin ve iş arayan vasıfsız vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla özel sektör ve kamu tarafından sunulan staj imkanlarının yanında, kendi bünyesinde de mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitimleri gibi çeşitli uygulamalar düzenliyor. Bu kurslar ve programlar, katılımcıların hem teorik bilgiler edinmesini hem de alanda pratik yaparak meslek öğrenmesini sağlıyor.

Programın Finansmanı ve Katılımcılara Sağlanan Destekler

İŞKUR, bu eğitim programlarına katılan gençlere ve iş arayan vatandaşlara maddi destek de sağlıyor. Programa katılan herkese eğitim giderlerinin yanı sıra günlük cep harçlığı ödeniyor ve istihdam garantili kurslar düzenleniyor. Program kapsamında sunulan ödemeler şöyledir:

Sanayi sektöründeki meslekler için düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 425 TL,

Geleneksel meslekler için düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 261 TL,

İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 196 TL ödenmektedir.

Bu ödemelerin yanı sıra, katılımcıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Başvuru Koşulları ve Süreç

İŞKUR'un mesleki eğitim kurslarına katılmak için belirlenen şartlar arasında İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak ve mesleğin gerektirdiği özel şartlara sahip olmak gibi kriterler bulunmaktadır. Kurslar, haftada en az 30 en fazla 40 saat olacak şekilde düzenlenir ve en fazla 160 gün sürer. Başvurular, İŞKUR'un il müdürlüklerindeki meslek danışmanları ile yapılan birebir görüşmeler sonucunda gerçekleştirilir.

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