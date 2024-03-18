SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 142 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru şartları neler? Kadro ve branşlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, son yayımlanan Resmi Gazete'de önemli bir duyuruya imza attı. Bakanlık, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı için ilan verdi. Bu alımlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartını taşıyan mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarını kapsamaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 10:21 Güncelleme 18 Mart 2024, 10:21
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 142 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru şartları neler? Kadro ve branşlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bakanlık, iş gücüne katkı sağlamak ve nitelikli personel kazanımını artırmak amacıyla bu adımları atmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

142 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Bakanlık, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak.

TAŞRA VE MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

KPSS ŞARTI ARANACAK

Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.

SON GÜN 29 MART

Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ’Kadim Dostlar’ iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... İstanbul Murat’ına erecek
CHP’de kara para büyük kavga! Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu’na ’balya balya’ giydirdi... Görüntülerde kimin müdürü varsa parayı ona sorun
Casper
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde flaş gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 12 gözaltı
FETÖ’cülerin firar rotası deşifre oldu! Hat oyunu açığa çıktı
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında! Başkan Erdoğan’dan paylaşım: İnanç galip gelmiştir
Türk Telekom
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’nin yüzlerce sayfalık ağı deşifre oldu! Servet dökmüşler
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti? Kraliyet Ailesi 72 saat içinde açıklayacaktı: Yeni haber geldi
Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi: Oyundan çok yaşananlar konuşuldu
Emekliye kazanç takvimi! Kime, ne verilecek? İşte ikramiye ve maaş zamları hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
CHP’li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi | Sahte kayıtlar, şantaj, tehdit ne ararsan var
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak
CHP/DEM’in ’kürdistan’ hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurt’ta ’kanton’ planı
SON DAKİKA