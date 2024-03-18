Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 142 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru şartları neler? Kadro ve branşlar

Bakanlık, iş gücüne katkı sağlamak ve nitelikli personel kazanımını artırmak amacıyla bu adımları atmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.
Bakanlık, iş gücüne katkı sağlamak ve nitelikli personel kazanımını artırmak amacıyla bu adımları atmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.
142 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Bakanlık, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak.
TAŞRA VE MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLENDİRİLECEK
Söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.
KPSS ŞARTI ARANACAK
Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.
SON GÜN 29 MART
Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.