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KPSS Şartsız Hastanede İş İmkanı! 16-26 Mart Tarihleri Arasında Hasta Danışmanı ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı!

Sağlık sektöründe kariyer yapma hayali kuranlar için mükemmel bir fırsat doğdu! Türkiye genelindeki birçok hastane, insan hayatına dokunacak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak pozisyonlar için personel alımına başladı. Bu alımlar, hasta danışmanı ve hasta kayıt-kabul görevlisi gibi hayati rolleri kapsıyor.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 12:56 Güncelleme 16 Mart 2024, 12:56
KPSS Şartsız Hastanede İş İmkanı! 16-26 Mart Tarihleri Arasında Hasta Danışmanı ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı!

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İŞKUR, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için önemli bir duyuruda bulundu. Özel sektör hastanelerinin artan iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere, hasta danışmanı ve hasta kayıt-kabul görevlisi pozisyonları için personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu alımlar, sağlık alanında çalışmak ve bu sektörde kariyer yapmak isteyenler için kıymetli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Hasta danışmanları, hastaların sağlık hizmetlerine ulaşımı sırasında kritik bir rol oynayarak, gereken bilgilendirme ve rehberlik hizmetini sağlamakta ve karşılaşılan her türlü sorunda yardımcı olmaktadır. Peki hastanelere hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR'dan Hastane Personeli Olmak İsteyenlere Fırsat

Hastanede çalışmak isteyenler için güzel haber geldi. Özel sektördeki hastanelere yapılan alımlarla, KPSS puanı şartı aranmadan çalışma imkanı doğdu. Adayların, belirtilen genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

İŞKUR Hasta Danışmanı Başvuru Şartları

Hasta danışmanı olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar şöyle sıralanıyor:

  • TC vatandaşı olmak
  • En az 18 en fazla 59 yaşında olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
  • Gerekli durumda vardiyalı çalışabilmek
  • Dış görünüşüne özen göstermek
  • Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması

Başvuracak adaylar için eğitim ve yaş şartlarının ilanlara göre değişebileceği hatırlatılıyor.

Diğer Hastane Personel Alımları

İŞKUR, hasta danışmanı alımının yanı sıra hasta bakıcı, hasta bakımevi müdürü, hasta kabul kayıt görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hasta ve yaşlı refakatçisi ve hastane hizmetlisi gibi pozisyonlarda da alımlar yapılacağını belirtiyor.

İŞKUR Üzerinden Hastane Personel Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR Web Sitesine Gitme: İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr adresine gidin.

Eğer daha önce İŞKUR'a üye olmadıysanız, "İş Arayan" olarak kayıt olmanız gerekmektedir. Ana sayfada "Üye Ol" veya "İş Arayan Girişi" seçeneklerinden birini seçerek kayıt işlemlerine başlayabilirsiniz.

Kayıt olurken TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve diğer kişisel bilgileriniz gibi gerekli alanları doldurmanız istenecektir.

Üye girişi yaptıktan sonra, iş arama sayfasından ilgilendiğiniz iş pozisyonu için arama yapabilirsiniz. Arama kriterlerine iş kodu, şehir, meslek vb. bilgileri girerek aramanızı daraltabilirsiniz.

Arama sonuçlarından ilginizi çeken bir ilana tıkladığınızda, o ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz. İlan detaylarında işverenin aradığı nitelikler, iş tanımı, çalışma saatleri, maaş bilgisi gibi önemli bilgiler yer alır.

İlan detayları sayfasında genellikle "Başvur" veya "Bu İşe Başvur" gibi bir buton bulunur. İlana başvurmak için bu butona tıklayın ve gerekli adımları takip edin.

Başvurunuz işverene iletilecektir. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların takibi de İŞKUR'un web sitesi üzerinden yapılabilir. Ayrıca, işverenler sizi doğrudan arayabilir veya İŞKUR üzerinden iletişime geçebilir.

Bazı iş ilanları için İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara veya eğitim programlarına katılmanız istenebilir.

Hastane Personel Alımı İlanları

Hastane Personel Alımı İlanları

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