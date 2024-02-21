15.000 hemşire alımı başvuru ekranı ve kılavuzu 2024! Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı şartları neler? ÖSYM lisans hemşire atama puanları

Başvuru süreci, 28 Şubat tarihine kadar devam edecek ve adaylar arasından KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için tercihler alınacak. Sağlık Bakanlığı'na alınacak 27 bin personelin 15 bini hemşire, 2 bini ise ebe olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini ve sözleşmeli personel sayısının 27 bin kadar olduğunu belirtmişti. Ancak düzenleme ile 9 bin kişi daha ilave edilerek toplamda 36 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.