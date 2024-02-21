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15.000 hemşire alımı başvuru ekranı ve kılavuzu 2024! Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı şartları neler? ÖSYM lisans hemşire atama puanları

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci resmen başlıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı'nın beklenen personel alımı için başvurular 21 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği istihdam müjdesinin ardından, sağlık personeline yönelik bu atama beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki, 15 bin hemşire alımı şartları neler? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 08:58 Güncelleme 21 Şubat 2024, 08:58
15.000 hemşire alımı başvuru ekranı ve kılavuzu 2024! Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı şartları neler? ÖSYM lisans hemşire atama puanları

Başvuru süreci, 28 Şubat tarihine kadar devam edecek ve adaylar arasından KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için tercihler alınacak. Sağlık Bakanlığı'na alınacak 27 bin personelin 15 bini hemşire, 2 bini ise ebe olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini ve sözleşmeli personel sayısının 27 bin kadar olduğunu belirtmişti. Ancak düzenleme ile 9 bin kişi daha ilave edilerek toplamda 36 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

15 BİN HEMŞİRE ALIMI PUANLARI

ÖSYM tarafından açıklanacak tercih kılavuzu sonrası puanlar ve detaylar netleşecek.

Başvuru Şartları ve Süreci

İlan edilen pozisyonlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde olup, başvuru şartları ve detayları KPSS-2024/5 tercih kılavuzunda belirtilecek. Adaylar, belirlenen tarihler arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tercihlerini yapabilecekler.

Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında yer alacak branş ve pozisyonların unvan, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Biyolog: 20 (Lisans)
Büro Personeli: 304 (Lisans)
Çocuk Gelişimcisi: 40 (Lisans)
Diğer Teknik Hizmetler Personeli (İstatistikçi): 25 (Lisans)
Dil ve Konuşma Terapisti: 40 (Lisans)
Diyetisyen: 250 (Lisans)
Ebe: 2000 (Lisans)
Fizyoterapist: 400 (Lisans)
Gerontolog: 150 (Lisans)
Hemşire: 13000 (Lisans), 2000 (Ortaöğretim)
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist): 20 (Lisans)
Odyolog: 30 (Lisans)
Perfüzyonist: 20 (Lisans)
Psikolog: 250 (Lisans)
Sağlık Fizikçisi: 30 (Lisans)
Sosyal Çalışmacı: 30 (Lisans)
Mimar: 10 (Lisans)
Mühendis Bilgisayar: 50 (Lisans)
Mühendis Biyomedikal: 35 (Lisans)
Mühendis Elektrik/Elektronik: 10 (Lisans)
Mühendis Harita: 2 (Lisans)
Mühendis İnşaat: 30 (Lisans)
Mühendis Jeofizik: 3 (Lisans)
Mühendis Makina: 10 (Lisans)
Şehir Plancısı: 1 (Lisans)


Sağlık Teknikeri Anestezi: 300 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı: 40 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Diş: 150 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Laboratuvar: 490 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Ortopedi: 100 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Röntgen: 1200 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter: 900 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Adli Tıp: 15 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı: 450 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Ameliyat: 150 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Diyaliz: 150 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Eczane: 150 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji: 30 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Evde Bakım: 425 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi: 100 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri İl ve Acil Yardım: 1540 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri İş ve Uğraş Terapisi: 30 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Odyometri: 60 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Optisyen: 15 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi: 40 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Patolog: 15 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Radyoterapi: 25 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım: 425 (Ön Lisans)
Destek Personeli Şoför: 50 (Ön Lisans), 550 (Ortaöğretim)
Sağlık Teknisyeni Anestezi: 50 (Ortaöğretim)
Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı: 10 (Ortaöğretim)
Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım: 400 (Ortaöğretim)
Sağlık Teknisyeni Laboratuvar: 80 (Ortaöğretim)
Sağlık Teknisyeni Röntgen: 200 (Ortaöğretim)
Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter: 100 (Ortaöğretim)

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