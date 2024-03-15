İŞKUR kura sonuç sorgulama ekranı... 8 BİN İŞÇİ ALIMI TARİHİ SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 Nihai isim-sonuç LİSTESİ duyuruldu mu?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ankara'da gerçekleşen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) başvuru sürecinin ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 8 bin işçi alımı için kura çekimi mart ayında tamamlanacak. Adaylar, sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden takip edebilecekler. 23 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından, Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin kişilik işçi alımı için kura çekimi tarihi merak konusu oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı yapacak. Çeşitli kadrolardan yapılacak alımlar için kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek. KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "ÖSYM'nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;



Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.