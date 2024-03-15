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İŞKUR kura sonuç sorgulama ekranı... 8 BİN İŞÇİ ALIMI TARİHİ SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 Nihai isim-sonuç LİSTESİ duyuruldu mu?

Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Şubat ayında tamamlanan başvuru sürecinin ardından, İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların sonuçları 18-19 Mart 2024 tarihlerinde noter huzurunda çekilecek kura ile belli olacak.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 10:21 Güncelleme 15 Mart 2024, 10:21
İŞKUR kura sonuç sorgulama ekranı... 8 BİN İŞÇİ ALIMI TARİHİ SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 Nihai isim-sonuç LİSTESİ duyuruldu mu?

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Ankara'da gerçekleşen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) başvuru sürecinin ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 8 bin işçi alımı için kura çekimi mart ayında tamamlanacak. Adaylar, sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden takip edebilecekler. 23 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından, Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin kişilik işçi alımı için kura çekimi tarihi merak konusu oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı yapacak. Çeşitli kadrolardan yapılacak alımlar için kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek.

KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "ÖSYM'nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI DUYURULDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. 8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 18-19 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

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