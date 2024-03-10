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Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alımı başvuruları başladı mı 2024? Defterdarlık Uzman Yardımcısı şartları neler? Yazılı ve sözlü sınav ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin ekonomik yönetiminde kilit bir rol üstlenen "Defterdarlık Uzman Yardımcısı" için 400 yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuru süreci ve şartlar hakkında detaylar ise şu şekilde...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 06:06 Güncelleme 11 Mart 2024, 06:09
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alımı başvuruları başladı mı 2024? Defterdarlık Uzman Yardımcısı şartları neler? Yazılı ve sözlü sınav ne zaman?

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin mali yönetiminde önemli bir rol üstlenen "400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı" alımı için giriş sınavı düzenleyeceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan duyuru, ülkenin ekonomik alanındaki uzman kadroların güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla atılan önemli adımlardan birini temsil ediyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

Bakanlığın ilanı şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan toplam "400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı" kadrosu için defterdarlık uzman yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü test usulünde tek oturumda 27 Nisan 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, yazılı sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu, sözlü sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu ile nihai sonuç vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

İŞTE SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (15/03/2024) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,
ç) Bazı öğrenim şartına sahip olmak,
d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak.

SINAV BAŞVURUSU

a) Başvurular, 04/03/2024 (09:00) – 15/03/2024 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapılmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar, ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adaylar; aşağıdaki linkte yer alan "Adaya Ait Diğer Bilgiler Formu"nu doldurarak pdf ya da jpeg formatında "Ek Dosya Bölümü"ne yükleyecektir.

f) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

g) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

ğ) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir."

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