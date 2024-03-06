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Belediyeye en az ilköğretim mezunu işçi alımı başladı! Başvuruları kaçırmayın

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar için yeni ve heyecan verici bir fırsatı duyurdu. Yayımlanan son ilanla birlikte, yerel yönetimlerin güçlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, belediyeler bünyesinde görev yapacak yeni personel alımları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, en az ilköğretim mezunu adaylar arasından seçilecek olan yeni personeller, belediyelerin çeşitli departmanlarında istihdam edilecekler.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 15:17 Güncelleme 06 Mart 2024, 15:17
Belediyeye en az ilköğretim mezunu işçi alımı başladı! Başvuruları kaçırmayın

Adayların başvurularını yapmaya başladığı bu ilan, geniş bir iş alanı yelpazesi sunarak birçok kişiye istihdam şansı veriyor. İŞKUR'un bu adımı, iş arayan vatandaşlar için önemli bir kapı aralıyor ve yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli çalışmasına olanak sağlıyor. Başvuru süreci ve adaylardan beklenen şartlar hakkında detaylı bilgi, İŞKUR'un resmi web sitesinde yer almakta olup, adayların bu süreci dikkatle takip etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerekiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Farklı Pozisyonlar İçin Personel Alımı Yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, belediye bünyesine yeni personel katılımı için bir ilan yayınlandı. Belediyenin iştiraki olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel Anonim Şirketi tarafından yapılan duyuruda, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi, Umutevleri'nde bulunan şirket merkezinde değerlendirilmek üzere yeni ekip arkadaşları arandığı belirtildi.

Genel Nitelikler ve Başvuru Bilgileri

İlanda belirtilen genel niteliklere göre, başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 18 yaşını doldurmuş, 50 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, kamu haklarından mahrum bulunmamak, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak ve askerlikle ilişiği bulunmamak gibi şartlar da aranıyor.

Başvuruların 7 Mart 2024 ile 8 Mart 2024 tarihleri arasında alınacağı duyurulurken, başvuru işlemlerinin Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi, Umutevleri'ndeki adres üzerinden yapılacağı ifade edildi. Belirtilen tarihlerde saat 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında başvuru yapabilecek adayların, beden işçisi pozisyonu için toplamda 5 açık kontenjan olduğu açıklandı.

Çalışma Şartları ve Saatleri

Adayların haftada 45 saat çalışacağı ve çalışma yerinin Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı daire başkanlıkları olacağı belirtiliyor. İşe alınacak kişilerin belirsiz süreli çalışma sözleşmesi imzalayacakları ifade ediliyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve İletişim Bilgileri

Adayların başvuru yaparken özgeçmişlerini ve adli sicil kaydını ibraz etmeleri gerekiyor. İlgilenen adaylar daha fazla bilgi almak için 0256 213 40 09 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

E-posta yoluyla başvuru yapılmasının mümkün olduğu belirtilirken, başvuru sürecinin şeffaf ve adaletli bir şekilde yürütüleceği vurgulanıyor. Bu önemli fırsat, Aydın'da yaşayanlar için istihdam ve kariyer adımları atma konusunda yeni kapılar açıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yeni personel alımına ilişkin bu duyurusu, yerel halk için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve ilgili adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları tavsiye ediliyor.

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