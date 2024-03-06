Belediyeye en az ilköğretim mezunu işçi alımı başladı! Başvuruları kaçırmayın

Başvuruların 7 Mart 2024 ile 8 Mart 2024 tarihleri arasında alınacağı duyurulurken, başvuru işlemlerinin Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi, Umutevleri'ndeki adres üzerinden yapılacağı ifade edildi. Belirtilen tarihlerde saat 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında başvuru yapabilecek adayların, beden işçisi pozisyonu için toplamda 5 açık kontenjan olduğu açıklandı.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve İletişim Bilgileri

Adayların başvuru yaparken özgeçmişlerini ve adli sicil kaydını ibraz etmeleri gerekiyor. İlgilenen adaylar daha fazla bilgi almak için 0256 213 40 09 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

E-posta yoluyla başvuru yapılmasının mümkün olduğu belirtilirken, başvuru sürecinin şeffaf ve adaletli bir şekilde yürütüleceği vurgulanıyor. Bu önemli fırsat, Aydın'da yaşayanlar için istihdam ve kariyer adımları atma konusunda yeni kapılar açıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yeni personel alımına ilişkin bu duyurusu, yerel halk için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve ilgili adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları tavsiye ediliyor.

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