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10 bin polis alımı başvuruları başladı mı 2024? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, şartlar açıklandı mı? EGM son dakika duyurular

Türkiye genelinde binlerce genç, polislik mesleğine adım atmak için heyecanla 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvurularını bekliyor. İçişleri Bakanlığı'nın kadrosuna yeni polis memurlarını almak amacıyla gerçekleştireceği bu alımlar, lisans ve ön lisans düzeyinde ayrı ayrı başvuru koşullarını içerecek. Ancak, henüz Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) başvuru ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 06:46 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:06
10 bin polis alımı başvuruları başladı mı 2024? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, şartlar açıklandı mı? EGM son dakika duyurular

Türkiye'de polislik mesleğine adım atmak isteyenler için heyecan verici bir döneme daha yaklaşılıyor. Yakın zamanda başlayacak olan 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuruları, adayların merakla beklediği bir süreci başlatacak. Bu önemli süreçte adayların karşılamaları gereken bir dizi şart bulunuyor.

Başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili detaylar resmi kaynaklardan duyurulduğunda, haberlerimizde yer alacaktır.

Geçmiş yıllardaki başvuru şartları şu şekildedir:

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lisans veya önlisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

KPSS'de belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak,

Şehit veya vazife malullerinin eşi veya çocukları için belirlenen taban puanın en az %80'ini almış olmak,

Yaş ve boy şartlarına uygun olmak,

Silah taşıma veya silahlı görev yapma engeli bulunmamak,

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Belirli suçlar ve genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmamış olmak,

Herhangi bir siyasi partiye üye olmamış olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması.

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