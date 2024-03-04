10 bin polis alımı başvuruları başladı mı 2024? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, şartlar açıklandı mı? EGM son dakika duyurular

Türkiye'de polislik mesleğine adım atmak isteyenler için heyecan verici bir döneme daha yaklaşılıyor. Yakın zamanda başlayacak olan 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuruları, adayların merakla beklediği bir süreci başlatacak. Bu önemli süreçte adayların karşılamaları gereken bir dizi şart bulunuyor.

Başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili detaylar resmi kaynaklardan duyurulduğunda, haberlerimizde yer alacaktır.

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lisans veya önlisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

KPSS'de belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak,

Şehit veya vazife malullerinin eşi veya çocukları için belirlenen taban puanın en az %80'ini almış olmak,