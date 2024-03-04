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Kabine öğretmen atama tarihleri 2024: MEB öğretmen atamaları kadro ve branşlar nasıl? Sınıf öğretmeni, rehberlik, okul öncesi öğretmenliği KPSS atama puanları!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyuracağı öğretmen atama takvimi, öğretmen adayları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bakan Tekin, atamaların 2023 KPSS puanıyla yapılacağını ve kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşturulacağını açıklamıştı. Atama kontenjanları ve kadro sayılarına dair detaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama başvuru kılavuzu ile belirlenecek. Ön başvurular ise MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, MEB öğretmen atamaları kadro ve branşlar nasıl? Sınıf öğretmeni, rehberlik, okul öncesi öğretmenliği KPSS atama puanları belli oldu mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 07:05 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:06
Kabine öğretmen atama tarihleri 2024: MEB öğretmen atamaları kadro ve branşlar nasıl? Sınıf öğretmeni, rehberlik, okul öncesi öğretmenliği KPSS atama puanları!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan öğretmen atamaları, pek çok öğretmen adayı tarafından merakla bekleniyor. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi farklı alanlarda görev yapmak isteyen adaylar, atama takviminin ne zaman açıklanacağını ve başvuruların ne zaman alınacağını araştırıyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor. Masadaki konuların başında enflasyonla mücadele adımları ve genel ekonomik görünüm olması beklenirken, seçim güvenliğine ve öğretmen atamaları da yer alacak.



ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öğretmen atamalarına ilişkin takviminde bugün yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'nın sonrası bir işaret vermişti. Elbette Kabine Toplantısı sonrasında da öğretmen atamalarına ilişkin detaylar netleşecektir.

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına yönelik bir açıklama gelmedi.

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atanmıştı.

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

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