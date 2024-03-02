Cüzdanında B sınıfı sürücü ehliyeti olanlara Mart ayı fırsatı! Başvuru detayları duyuruldu

Hayallerinizdeki iş kapıda! İŞKUR , B sınıfı ehliyet sahibi adaylar için Makam Şoförü pozisyonlarında çok sayıda alım ilanı yayımladı. KPSS şartı aranmaksızın, kamu ve özel sektörde daimi iş imkanı sunan bu ilanlar, Mart ayı içinde başvurulara açık olacak.

Makam Şoförü Başvuru İlanları Detayları ve Şartlar

Yayımlanan ilanlara göre, Tarsus Belediye Başkanlığı'ndan İstanbul'un Şişli ilçesine kadar farklı bölgelerde makam şoförü pozisyonları için alımlar yapılacak. Adayların, daimi personel olarak işe alınacakları bu fırsatlardan yararlanabilmeleri için B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmaları gerekmekte. İşte açık pozisyonlar ve başvuru için kalan günler: