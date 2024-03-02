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Cüzdanında B sınıfı sürücü ehliyeti olanlara Mart ayı fırsatı! Başvuru detayları duyuruldu

B sınıfı ehliyet sahipleri için iş fırsatları kapıda! İŞKUR'un yayımladığı son ilanlarla, Makam Şoförü pozisyonları için başvurular başladı. Bu ilanlar, KPSS şartı aranmaksızın, kamu ve özel sektörde daimi olarak istihdam edilecek çok sayıda makam şoförü alımını kapsıyor. Adayların Mart ayı içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. İşte, bu fırsattan yararlanmak isteyen adaylar için önemli bilgiler ve özel şartlar.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 11:08 Güncelleme 02 Mart 2024, 11:08
Cüzdanında B sınıfı sürücü ehliyeti olanlara Mart ayı fırsatı! Başvuru detayları duyuruldu

Hayallerinizdeki iş kapıda! İŞKUR, B sınıfı ehliyet sahibi adaylar için Makam Şoförü pozisyonlarında çok sayıda alım ilanı yayımladı. KPSS şartı aranmaksızın, kamu ve özel sektörde daimi iş imkanı sunan bu ilanlar, Mart ayı içinde başvurulara açık olacak.

Makam Şoförü Başvuru İlanları Detayları ve Şartlar

Yayımlanan ilanlara göre, Tarsus Belediye Başkanlığı'ndan İstanbul'un Şişli ilçesine kadar farklı bölgelerde makam şoförü pozisyonları için alımlar yapılacak. Adayların, daimi personel olarak işe alınacakları bu fırsatlardan yararlanabilmeleri için B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmaları gerekmekte. İşte açık pozisyonlar ve başvuru için kalan günler:

  • TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Mersin/Tarsus): 1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 4.03.2024
  • İSTANBUL / ŞİŞLİ: 1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 4.03.2024
  • KOCAELİ / GEBZE: 2 açık pozisyon, son başvuru tarihi 4.03.2024

  • İSTANBUL / ÜMRANİYE: 2 açık pozisyon, son başvuru tarihi 7.03.2024
  • MUĞLA / FETHİYE: 3 açık pozisyon, son başvuru tarihi 8.03.2024
  • DENİZLİ / PAMUKKALE: 1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 11.03.2024

  • İSTANBUL / KARTAL: 2 açık pozisyon, son başvuru tarihi 11.03.2024
  • ANKARA / ÇANKAYA ve GÖLBAŞI: Toplam 2 açık pozisyon, son başvuru tarihleri sırasıyla 12.03.2024 ve 13.03.2024
  • İSTANBUL / ATAŞEHİR ve PENDİK: Toplam 4 açık pozisyon, son başvuru tarihleri 13.03.2024 ve 15.03.2024

Nasıl Başvuru Yapılır?

Adayların başvurularını İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapmaları gerekiyor. Başvurular, ilanlarda belirtilen son tarihlerden önce tamamlanmalıdır. Adaylar, ilana başvururken çalışma yeri tercihlerini de göz önünde bulundurmalıdır.

Özgeçmişinizi güncelleyin: Başvurunuzun dikkat çekici olması için özgeçmişinizi güncel tutun ve ilgili deneyimlerinizi öne çıkarın.

Sertifikalarınızı ekleyin: Eğer varsa, sürücü eğitimi veya ilgili diğer sertifikalarınızı başvurunuza eklemeyi unutmayın.

Son başvuru tarihlerine dikkat edin: İlanların son başvuru tarihlerini kaçırmamak için takviminizi düzenleyin.

Makam Şoförü Başvuru İlanları İçin Tıklayınız

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