Cüzdanında B sınıfı sürücü ehliyeti olanlara Mart ayı fırsatı! Başvuru detayları duyuruldu

Nasıl Başvuru Yapılır?
Adayların başvurularını İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapmaları gerekiyor. Başvurular, ilanlarda belirtilen son tarihlerden önce tamamlanmalıdır. Adaylar, ilana başvururken çalışma yeri tercihlerini de göz önünde bulundurmalıdır.
Özgeçmişinizi güncelleyin: Başvurunuzun dikkat çekici olması için özgeçmişinizi güncel tutun ve ilgili deneyimlerinizi öne çıkarın.
Sertifikalarınızı ekleyin: Eğer varsa, sürücü eğitimi veya ilgili diğer sertifikalarınızı başvurunuza eklemeyi unutmayın.
Son başvuru tarihlerine dikkat edin: İlanların son başvuru tarihlerini kaçırmamak için takviminizi düzenleyin.
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