2024/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM yerleştirme sonuç ekranı!

Sonuçların Açıklanması ve Yerleştirme İşlemleri ÖSYM tarafından henüz resmi bir tarih belirtilmemiş olsa da, Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin personel alımı sonuçlarının en geç Nisan ayına kadar açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. Ayrıca, yerleştirme bilgileri adaylara ve kamuoyuna ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandıktan sonra ilgili kuruma elektronik ortamda iletilmiş olacak.

Yerleştirme işlemleri sırasında, adayların puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınarak sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmeleri sağlanacak. ÖSYM tarafından yapılan tutarlık kontrolleriyle adayların bilgileri ve tercihleri arasında tutarsızlık tespit edilmesi durumunda ilgili tercihler iptal edilecek ve yeni düzenlemeler yapılacak.