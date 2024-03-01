2024/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM yerleştirme sonuç ekranı!

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin personel alımı için başvurular sona erdi. Özellikle hemşire, ebe, tekniker gibi önemli kadrolara yapılacak olan alımlarda, adaylar özel ve genel şartları sağlayarak başvurularını tamamlamış durumda. Peki, 2024/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar...
Atama Süreci ve KPSS Puanları
Yerleştirme sürecinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanları kullanılacak.
Adaylar, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlar arasından tercih yapmak zorunda olacaklar. ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ise Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Ancak, atama için gerekli niteliklere sahip olmayan veya belirlenen süre içerisinde gerekli belgeleri kuruma iletmeyen adayların atamaları yapılmayacak.