SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

2024/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM yerleştirme sonuç ekranı!

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin personel alımı sonuçlarının açıklanması için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen tercih süreci tamamlandı ve müracaatlarını tamamlayan adaylar şimdi atama sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın bu alımda özellikle hemşire, ebe, tekniker gibi kadrolara en fazla atama yapması bekleniyor. Adaylar, atama sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte sorgulayabilecekler. Peki, 2024/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 08:53 Güncelleme 01 Mart 2024, 08:53
2024/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM yerleştirme sonuç ekranı!

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin personel alımı için başvurular sona erdi. Özellikle hemşire, ebe, tekniker gibi önemli kadrolara yapılacak olan alımlarda, adaylar özel ve genel şartları sağlayarak başvurularını tamamlamış durumda. Peki, 2024/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar...

Atama Süreci ve KPSS Puanları

Yerleştirme sürecinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanları kullanılacak.

Adaylar, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlar arasından tercih yapmak zorunda olacaklar. ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ise Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Ancak, atama için gerekli niteliklere sahip olmayan veya belirlenen süre içerisinde gerekli belgeleri kuruma iletmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

Sonuçların Açıklanması ve Yerleştirme İşlemleri

ÖSYM tarafından henüz resmi bir tarih belirtilmemiş olsa da, Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin personel alımı sonuçlarının en geç Nisan ayına kadar açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. Ayrıca, yerleştirme bilgileri adaylara ve kamuoyuna ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandıktan sonra ilgili kuruma elektronik ortamda iletilmiş olacak.

Yerleştirme işlemleri sırasında, adayların puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınarak sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmeleri sağlanacak. ÖSYM tarafından yapılan tutarlık kontrolleriyle adayların bilgileri ve tercihleri arasında tutarsızlık tespit edilmesi durumunda ilgili tercihler iptal edilecek ve yeni düzenlemeler yapılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ’hayalim’ demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
Yargı’daki kirli eller devrede! Haşhaşilerin beyin takımında yer alan FETÖ’cü Hüseyin Yıldırım hakkında verilen karar bozuldu
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’den yardım konvoylarına ateş! ABD’den skandal karar: BMGK’nın tepki vermesini engellediler
Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye karşıtı lobicilere şok
Galatasaray ZTK’da Fatih Karagümrük’e elendi
İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı
Emekliye 2500 TL destek | Cumhur’un İBB başkan adayı Murat Kurum müjdeleri peş peşe verdi: Öğrenciye %40, İSPARK’a %25 indirim...
SON DAKİKA I Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete’de! 9 bin yeni sözleşmeli personel alınacak
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın mitinginde önemli açıklamalar
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2023’te büyüdü | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama | OECD ve G-20’ye damga
İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyanet’i verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlu’nun foyası ortaya çıktı
Esra Erol’da eşini yüzündeki kılları yüzünden terk etmişti | Büyük aşkta mutlu son: El ele tutuşup stüdyodan ayrıldılar
SON DAKİKA