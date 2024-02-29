2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, başvuru nasıl yapılacak? Tabip, eczacı...

Atama İlanı Başvuru Şartları Neler?
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,
Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,
5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığın ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.
Adayların yukarıdaki şartları sağlamaları durumunda başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru sürecinde adayların belirtilen tarihler ve platformlar dikkate alınmalıdır.