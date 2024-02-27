24 Şubat'ta gerçekleştirilen Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı, binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sınavın ardından adaylar, merakla sonuçların ne zaman açıklanacağını bekliyorlar. Peki, 107. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte konu hakkında detaylar...