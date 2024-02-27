SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

107. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sınav sonrası adaylar soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak edip araştırıyor. Peki, 107. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 11:10 Güncelleme 27 Şubat 2024, 11:11
107. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

24 Şubat'ta gerçekleştirilen Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı, binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sınavın ardından adaylar, merakla sonuçların ne zaman açıklanacağını bekliyorlar. Peki, 107. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte konu hakkında detaylar...

107. DÖNEM ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Özel güvenlik sınavı 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi.

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarının 27 Şubat 2024 Salı günü erişime açılması planlanıyor.

ÖGG SINAVI A VE B SORU KİTAPÇIĞI İLE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

SORU VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonrasında sonuç tarihi merak edilmeye başladı.

ÖGG sınav takvimine göre; sınav sonuçlarının 15 Mart 2024 Cuma günü açıklanması planlanıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı ulaşım projelerini açıklıyor: Bitsin artık bu çile!
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! YPG-YPJ’nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi
CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
13 maddede gerçek belediyecilik! AK Parti çerçeveyi çizdi! Yol haritasını ortaya koydu
CANLI TAKİP | ABD Başkanı Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Tarih verdi!
Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultan’da DEM’lenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak
HONOR, MWC 2024’te yapay zekanın sınırlarını zorluyor
Emekliye promosyon artırma formülü! Başka bankaya nasıl geçilir? Kampanyalarda kim, ne veriyor? Ödeme aynı yerde nasıl yükseltilir?
Özgür Özel zorla el çektirdi! Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu narkozlu halde istifaya zorlandı! CHP’liler isyan etti
İsmail Kartal’dan rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i
İplikleri pazara çıkıyor! DEM’li Sırrı Sakık’tan itiraf: CHP Destek verin ama görünmeyin diyor
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat! Ödediğiniz aidatların iadesini almanız mümkün
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Ukrayna’da gizli CIA üssü: 10 yıldır mayın tarlalarının arasında saklanıyor! Wall Street Journal ortaya çıkardı: Kiev’in casuslarını ABD eğitiyor
SON DAKİKA