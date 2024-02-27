24 Şubat'ta gerçekleştirilen Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı, binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sınavın ardından adaylar, merakla sonuçların ne zaman açıklanacağını bekliyorlar. Peki, 107. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte konu hakkında detaylar...
107. DÖNEM ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Özel güvenlik sınavı 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi.
EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarının 27 Şubat 2024 Salı günü erişime açılması planlanıyor.
ÖGG SINAVI A VE B SORU KİTAPÇIĞI İLE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
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