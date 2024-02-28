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500'ün üzerinde atama yapılacak! Aile Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman 2024? Şartlar nasıl, başvurular ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni atama müjdesi duyuruldu. Bakanlık, 500 üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edileceğini açıkladı. Peki, Aile Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman 2024? Şartlar nasıl, başvurular ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 10:25 Güncelleme 29 Şubat 2024, 10:25
500’ün üzerinde atama yapılacak! Aile Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman 2024? Şartlar nasıl, başvurular ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada Mart ayı içerisinde önemli bir adımın atılacağını belirtti. Bakan Göktaş, "Mart ayı içerisinde 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz" dedi. Peki, Aile Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman 2024? Şartlar nasıl, başvurular ne zaman? İşte detaylar...

YENİ ATAMA MÜJDESİ GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Mart ayı içerisinde 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz" dedi.

8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

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