500’ün üzerinde atama yapılacak! Aile Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman 2024? Şartlar nasıl, başvurular ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada Mart ayı içerisinde önemli bir adımın atılacağını belirtti. Bakan Göktaş, "Mart ayı içerisinde 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz" dedi. Peki, Aile Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman 2024? Şartlar nasıl, başvurular ne zaman? İşte detaylar...