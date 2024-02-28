500’ün üzerinde atama yapılacak! Aile Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman 2024? Şartlar nasıl, başvurular ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada Mart ayı içerisinde önemli bir adımın atılacağını belirtti. Bakan Göktaş, "Mart ayı içerisinde 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz" dedi. Peki, Aile Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman 2024? Şartlar nasıl, başvurular ne zaman? İşte detaylar...
YENİ ATAMA MÜJDESİ GELDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Mart ayı içerisinde 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz" dedi.
8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.