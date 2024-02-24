KPSS şartsız hemen başvurun! 18-55 yaş arası en az ilkokul mezunu inşaat/işyeri bekçi alımı başladı! İşte İŞKUR iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşların umutla takip ettiği, farklı sektörlerden iş ilanlarının yer aldığı hayati bir platform olarak öne çıkmaktadır. Günlük olarak güncellenen ve çeşitli meslek dallarını kapsayan ilanlarla binlerce kişiye istihdam sağlama misyonunu üstlenen İŞKUR, son zamanlarda özellikle en az ilkokul mezunu adaylar için KPSS şartsız olarak sunulan bekçi alım ilanlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu ilanlar, 18-55 yaş arası geniş bir yelpazeye hitap ederek, pek çok vatandaş için kariyer fırsatları sunuyor.