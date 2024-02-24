KPSS şartsız hemen başvurun! 18-55 yaş arası en az ilkokul mezunu inşaat/işyeri bekçi alımı başladı! İşte İŞKUR iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşların umutla takip ettiği, farklı sektörlerden iş ilanlarının yer aldığı hayati bir platform olarak öne çıkmaktadır. Günlük olarak güncellenen ve çeşitli meslek dallarını kapsayan ilanlarla binlerce kişiye istihdam sağlama misyonunu üstlenen İŞKUR, son zamanlarda özellikle en az ilkokul mezunu adaylar için KPSS şartsız olarak sunulan bekçi alım ilanlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu ilanlar, 18-55 yaş arası geniş bir yelpazeye hitap ederek, pek çok vatandaş için kariyer fırsatları sunuyor.
Özel sektördeki güvenlik taleplerinin artmasıyla birlikte, bekçi alım ilanları İŞKUR üzerinden büyük bir ilgi görüyor. Şubat ayının personel alımı ilanları farklı sektörlerdeki iş arayanlar için çekici bir fırsat sunuyor. Bu alımlar, ekstra şartlar aranmaksızın geniş bir aday kitlesine kapılarını aralıyor. Özel sektördeki şirketler artan güvenlik ihtiyaçlarına karşı bekçi alımlarına hız veriyor. Bu durum, iş güvenliği ve varlık koruma konularında uzmanlaşmış profesyonellere olan talebi artırıyor.
Bekçi Alımı Başvuru Şartları
İŞKUR üzerinden yapılan bekçi alımlarında aranan genel başvuru şartları şöyle sıralanabilir:
TC vatandaşı olmak
En az ilkokul mezunu olmak
En az 18 yaşını tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Sağlık durumunun çalışmaya uygun olması
Adli sicil ve güvenlik soruşturması sonuçlarının olumlu olması
Askerlikle ilgili bir durumunun olmaması (Tamamlamış, erteletmiş ya da muaf olmak)