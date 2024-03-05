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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR sağlıkçı alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Temizlikçi, klinik destek elemanı...

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 8 bin işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvuruları almaya başladı. Başvurular 23 Şubat tarihinde başladı ve 27 Şubat tarihinde sona erecek. Farklı meslek gruplarından yapılacak olan bu alımlara başvuru yapan vatandaşlar, kura çekilişinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 14:01 Güncelleme 05 Mart 2024, 12:10
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR sağlıkçı alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Temizlikçi, klinik destek elemanı...

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı için başvurular 23 Şubat tarihinde başlamış ve 27 Şubat tarihinde sona erecek. Bu aşamadan sonra, başvuran adaylar kura çekilişinin yapılacağı tarihi bekleyecekler. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda, işe alımların noter kurası ile belirleneceği ifade edilmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, kura çekimi bu ay içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar, kurada yer alsalar dahi yerleştirme işlemleri geçersiz olacak. İşçi alımı kuraları 2 günde tamamlanacak.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 18-19 Mart'ta Ankara'da toplu olarak çekilecek.

BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Koca, 27 bin sözleşmeli personel alımı ilanına ilişkin, "Bildiğiniz gibi ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecek. Hayırlı olsun diyorum" dedi.

Koca, Türkiye İş Kurumu'na (İŞ-KUR) yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı da yapılacağını belirterek, "Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" diye konuştu.

'KADRO SAYISINDA 9 BİN ARTIŞ OLDU'

Aralık ayında gerçekleştirilen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorulan Koca, "Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Bilindiği gibi son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacak. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacak. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KAPSAMINDA HANGİ MESLEK GRUPLARINDAN ALIM YAPILACAK?

Otomotiv Kaportacısı, Temizlik Görevlisi, Oto Elektrikçisi, Oto bakım onarımcısı ve otomativ mekanikçisi, Marangoz, Güvenlik Görevlisi, Klinik Destek elemanı, İnşaat Boyacısı, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Elektrikçi, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elamanı, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 27 Şubat tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru işlemleri sırasında adaylar bir kadro için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru esnasında adayların dikkat etmesi gereken hususlardan bir diğeri de Nüfus Sistemi'nde kayıtlı olan adreslerindeki ilde yapacakları başvurular dikkate alınacak.

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