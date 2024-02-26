PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

33.000 TL maaşa şoför alımı yapılıyor! 26 Şubat İŞKUR kurum dışı iş ilanları işsizlere ilaç gibi geldi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, iş arayan erkek adaylar için müjdeli bir haber verdi. İŞKUR aracılığıyla yapılan duyuruya göre, belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere 50 yeni şoför alımı yapılacak. Bu fırsat, 25 Ekim 2024 tarihine kadar geçerli olup, Denizli'de yaşayan veya bu şehirde çalışmayı arzulayan bireyler için kariyerlerinde yeni bir sayfa açma imkanı sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 08:59 Güncelleme 26 Şubat 2024, 09:11
33.000 TL maaşa şoför alımı yapılıyor! 26 Şubat İŞKUR kurum dışı iş ilanları işsizlere ilaç gibi geldi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağına yeni bir soluk getirmek için otobüs şoförü alımı gerçekleştiriyor. Bu alım, özellikle direksiyon başında profesyonel bir kariyer hedefleyen erkek adaylar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Adayların başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, seçim süreci kapsamında mülakatlar ve gerekli diğer değerlendirmeler yapılacaktır. Başvuru koşulları, aranan nitelikler ve diğer detaylar İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlarda ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu pozisyon için aranan temel şartlar arasında, geçerli bir sürücü belgesine sahip olmak, belirlenen yaş aralığında olmak ve gerekli sağlık koşullarını karşılamak yer almaktadır.

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU

KURUM BİLGİLERİ: Kurum Adı: DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM SA.TİC.A.Ş. Adresi: SÜMER MAH. ÇAL CAD. NO:59 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ Telefon: 0258 371 31 70 Faks no: 0258 371 31 71

İŞE ALIM/BAŞVURU BİLGİLERİ Meslek Adı: ŞEHİRİÇİ OTOBÜS ŞOFÖRÜ Açık İş Sayısı: 50 Nitelik (Gereçi/Daimi): DAİMİ Başvuru Tarihleri: 25.10.2023 - 25.10.2024 Başvuru Adresi: SÜMER MAH. ÇAL CAD. NO:59 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ İrtibat Kişisi: SEMA KUNARCI Telefonu: 0258 371 31 70 Unvanı: İNSAN KAYNAKLARI E-posta:

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ Yer: SÜMER MAH. ÇAL CAD. NO:59 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ Tarih: BAŞVURULARDAN SONRA BELİRLENECEKTİR.

MALİ VE SOSYAL HAKLAR

  • SENDİKAL HAKLAR MEVCUTTUR
  • ASGARİ ÜCRETİN %38 FAZLASI MAAŞ
  • MAAŞLARA ÇALIŞMA YILINA GÖRE KIDEM FARKI EKLENECEK
  • RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ
  • KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ
  • BANKA PROMOSYONU
  • 0 YILLIK TÜM SOSYAL YARDIMLAR (Eğitim, evlilik, ölüm, çocuk yardımı vb.)

Çalışma Adresi: DENİZLİ İLİ HALK OTOBÜSÜ GÜZERGAHLARI Çalışma Süresi: 45 SAAT Çalışma Saatleri: VARDİYALI

MÜRACAAT KOŞULLARI

  • YENİ D, ESKİ E EHLİYET SAHİBİ OLMAK.
  • SRC 2 BELGESİ SAHİBİ OLMAK.
  • PSİKOTEKNİK BELGESİ SAHİBİ OLMAK.
  • ARAÇ KULLANMAYA ENGEL BULUNMAMMAK.
  • 2 YIL DENEYİM

Kamu ve Özel Sektörde İş Fırsatları (2024 Şubat)

Bu listede, Şubat 2024'te kamu ve özel sektörde başvurabileceğiniz iş ilanlarını bulabilirsiniz. Liste düzenli olarak güncellenecektir.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK): 28.06.2024

Sakarya Karasu Karsaş İnş. San. Tic. A.Ş.: 29.03.2024

İstanbul Beltur Büyük İstanbul Eğt. Tur. Sağ. Yat. İşl. ve Tic. Şti.: 30.04.2024

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş.: 29.02.2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.: 24.02.2024, 25.02.2024

Çanakkale Kalkım Belediyesi Tur.Sos.Tem.İnş...Ltd.Şti: 02.02.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.: 28.02.2024

Ordu Orkent İnşaat İmar San. ve Tic. A.Ş.: 29.02.2024

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş: 29.02.2024

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş.: 31.03.2024

Bursa Burfaş Park Bahçe Sos. ve Kül. Hizm. Tur. Özel Yurt İşl. A.Ş.: 26.02.2024

Muğla Dal-Bel Günübirlik Tur. Hiz. İşl. ve Tesis Tic. A.Ş.: 29.02.2024

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş.: 05.03.2024

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 06.03.2024

Bursa Jeotermal Enerji Su İnş. Tur.Mad. San.Tic. A.Ş.: 29.02.2024

İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN): 30.04.2024

İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.: 06.03.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK): 31.10.2024

İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.: 29.02.2024

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş.: 08.03.2024

Şoför alımı ilanı için tıklayınız

İŞKUR Kurum Dışı İşçi Alım İlanları İçin Tıklayınız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!
Vatana ve millete adanmış bir ömür! Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında
Kocaeli BŞB
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı! Toplantı şifresi deşifre oldu! Kurban parası adı altında sözde mağdurlara finansal destek
1,5 milyonluk dönüşüm | ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlatacak
Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?
Güneydoğu’nun altında petrol denizi var | Gabar’ın ardından yeni müjde Diyarbakır’dan
Galatasaray’dan Aurier kararı! Takımda kalacak mı?
15 bin 880 liraya kadar varıyor | Çalışmayana 7 destek: İşsizlik maaşı, iş arama-bulma parası, harçlık verilen meslek kursları...
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP’’ye ’DEM’li vurdu: Sırtını Kandil’e değil millete dayayanların dönemi başlıyor
Başkan Erdoğan,12 Dev Adam’ın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi
Şıkları gören bir daha okudu! Kim Milyoner Olmak İster’de ’diş fırçası’ 200 bin TL’ye veda ettirdi! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Kartal seriye bağladı! Siyah beyazlı ekip İstanbulspor’u mağlup etti
SON DAKİKA