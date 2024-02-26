33.000 TL maaşa şoför alımı yapılıyor! 26 Şubat İŞKUR kurum dışı iş ilanları işsizlere ilaç gibi geldi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağına yeni bir soluk getirmek için otobüs şoförü alımı gerçekleştiriyor. Bu alım, özellikle direksiyon başında profesyonel bir kariyer hedefleyen erkek adaylar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağına yeni bir soluk getirmek için otobüs şoförü alımı gerçekleştiriyor. Bu alım, özellikle direksiyon başında profesyonel bir kariyer hedefleyen erkek adaylar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.
Adayların başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, seçim süreci kapsamında mülakatlar ve gerekli diğer değerlendirmeler yapılacaktır. Başvuru koşulları, aranan nitelikler ve diğer detaylar İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlarda ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu pozisyon için aranan temel şartlar arasında, geçerli bir sürücü belgesine sahip olmak, belirlenen yaş aralığında olmak ve gerekli sağlık koşullarını karşılamak yer almaktadır.
KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU
KURUM BİLGİLERİ: Kurum Adı: DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM SA.TİC.A.Ş. Adresi: SÜMER MAH. ÇAL CAD. NO:59 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ Telefon: 0258 371 31 70 Faks no: 0258 371 31 71
İŞE ALIM/BAŞVURU BİLGİLERİ Meslek Adı: ŞEHİRİÇİ OTOBÜS ŞOFÖRÜ Açık İş Sayısı: 50 Nitelik (Gereçi/Daimi): DAİMİ Başvuru Tarihleri: 25.10.2023 - 25.10.2024 Başvuru Adresi: SÜMER MAH. ÇAL CAD. NO:59 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ İrtibat Kişisi: SEMA KUNARCI Telefonu: 0258 371 31 70 Unvanı: İNSAN KAYNAKLARI E-posta:
GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ Yer: SÜMER MAH. ÇAL CAD. NO:59 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ Tarih: BAŞVURULARDAN SONRA BELİRLENECEKTİR.
MALİ VE SOSYAL HAKLAR
Çalışma Adresi: DENİZLİ İLİ HALK OTOBÜSÜ GÜZERGAHLARI Çalışma Süresi: 45 SAAT Çalışma Saatleri: VARDİYALI
MÜRACAAT KOŞULLARI
Bu listede, Şubat 2024'te kamu ve özel sektörde başvurabileceğiniz iş ilanlarını bulabilirsiniz. Liste düzenli olarak güncellenecektir.
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK): 28.06.2024
Sakarya Karasu Karsaş İnş. San. Tic. A.Ş.: 29.03.2024
İstanbul Beltur Büyük İstanbul Eğt. Tur. Sağ. Yat. İşl. ve Tic. Şti.: 30.04.2024
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş.: 29.02.2024
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.: 24.02.2024, 25.02.2024
Çanakkale Kalkım Belediyesi Tur.Sos.Tem.İnş...Ltd.Şti: 02.02.2024
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.: 28.02.2024
Ordu Orkent İnşaat İmar San. ve Tic. A.Ş.: 29.02.2024
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş: 29.02.2024
Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş.: 31.03.2024
Bursa Burfaş Park Bahçe Sos. ve Kül. Hizm. Tur. Özel Yurt İşl. A.Ş.: 26.02.2024
Muğla Dal-Bel Günübirlik Tur. Hiz. İşl. ve Tesis Tic. A.Ş.: 29.02.2024
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş.: 05.03.2024
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 06.03.2024
Bursa Jeotermal Enerji Su İnş. Tur.Mad. San.Tic. A.Ş.: 29.02.2024
İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN): 30.04.2024
İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.: 06.03.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK): 31.10.2024
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.: 29.02.2024
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş.: 08.03.2024
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