33.000 TL maaşa şoför alımı yapılıyor! 26 Şubat İŞKUR kurum dışı iş ilanları işsizlere ilaç gibi geldi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağına yeni bir soluk getirmek için otobüs şoförü alımı gerçekleştiriyor. Bu alım, özellikle direksiyon başında profesyonel bir kariyer hedefleyen erkek adaylar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Adayların başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, seçim süreci kapsamında mülakatlar ve gerekli diğer değerlendirmeler yapılacaktır. Başvuru koşulları, aranan nitelikler ve diğer detaylar İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlarda ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu pozisyon için aranan temel şartlar arasında, geçerli bir sürücü belgesine sahip olmak, belirlenen yaş aralığında olmak ve gerekli sağlık koşullarını karşılamak yer almaktadır.