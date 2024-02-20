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HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTESİ 2024! HSK Adli Yargı ve İdari Yargı kura sonuçları sorgulama ekranı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Atamaları yapılacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının yeni görev yerleri bugün belli olacak. Hakim ve savcı kura sonuçları bu nedenle araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 14:32 Güncelleme 20 Şubat 2024, 14:40
HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTESİ 2024! HSK Adli Yargı ve İdari Yargı kura sonuçları sorgulama ekranı!

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törende Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, hakim savcı adayları atama listesi - isim sıralaması belli oldu mu? İşte detaylar...

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SONUÇLAR NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLECEK?

Mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının cübbe dağıtımına ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

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