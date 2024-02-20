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THY'den 5 bin kişilik dev istihdam! THY iş ilanlarına başvurular nereden? Öğrencilere fırsat

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, 2024 yılında 5 bin kişinin işe alınacağını açıkladı. Üniversite öğrencilerine de fırsat sunan THY, değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylara, iki dönem boyunca toplamda 12 ay Türk Hava Yolları bünyesinde çalışma imkanı sunuyor. Peki kimler başvurabilir? Başvurular nereden? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 11:10 Güncelleme 20 Şubat 2024, 12:00
THY’den 5 bin kişilik dev istihdam! THY iş ilanlarına başvurular nereden? Öğrencilere fırsat

Türk Hava Yolları (THY) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, 2024'te yaklaşık 5 bin kişiyi işe almayı hedeflediklerini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'de genç nüfusun en çok çalışmak istediği şirketler arasında zirvede yer alan THY'nin, yayımladığı "Take-Off 101", "Take-Off Jr." ve "Take-Off Cadet" iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım yapacağını duyurduğu, bu ilanlar kapsamında şirketin 2033 hedefleri doğrultusunda çalışan istihdamını artırmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, Abdulkerim Çay'ın, İstanbul Teknik Üniversitesinin düzenlediği "Kariyer Zirvesi" etkinliğinde, THY'nin işe alım politikaları ve süreçleri hakkında konuşma yaptığı aktarıldı.

THY'nin büyüme stratejileri doğrultusunda her yıl çalışan sayısını artırmaya gayret ettiğini kaydeden Çay, "İstihdamı artırma politikalarımızla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. 2023 yılında uçuş ve yer ekiplerinden oluşmak üzere toplam 5 bin 134 çalışanı bünyemize kattık. Bu yıl da yine 2023'te olduğu gibi yaklaşık 5 bin çalışanı ailemize almayı hedefliyor, iştirak şirketlerimizle birlikte takribi 84 bin olan çalışan sayımızı 10 yıl sonunda 150 bin çalışana ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TAKE-OFF 101" VE "TAKE-OFF JR." İLANLARIYLA GENÇ İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLİYOR
Açıklamada, "Take-Off 101" (Part-Time Öğrenci) ve "Take-Off Jr." (Yeni Mezun ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri) yetenek kazanımı programları ile kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkanı sunan THY'nin, genç nüfusun istihdamını bu ilanlarla desteklediği kaydedildi.

THY'nin, Part-Time Öğrenci programı ile lisans eğitimi gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, öğrenimleri devam ederken çalışma hayatını deneyimleme fırsatı sunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylara, 2 dönem boyunca toplamda 12 ay THY bünyesinde çalışma imkanı sunuluyor. 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere hitap eden ilana, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Take-Off Jr." programı ile de lisans eğitimi alan son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyer fırsatı sunulduğu aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Bayrak taşıyıcı, programın değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan yetenekli ve başarılı adaylara bünyesinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunuyor. 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik açılan ilana, lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları başvurabilecek. İlanlarda iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen ve takım çalışmasına yatkın gençler tercih edilecek. Her iki ilana da 10 Mart 2024'e kadar başvuru gerçekleştirilebilecek."

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE İKİNCİ PİLOT ADAY ADAYI ALIMI
Açıklamada, Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programı ile bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu ve 31 Aralık 2003-1 Ocak 1994 tarihleri arasında doğmuş kişilerin, THY ailesine katılmak için ilana başvuru yapabileceği belirtildi.

İşe alım sürecinde başarılı olan adayların 2 sene boyunca eğitim görecekleri anlatılan açıklamada, "Adaylar eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet gibi haklardan faydalanabilecek. İlana 30 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek." bilgisi verildi.

THY'nin yayında olan tüm ilanlarına "kariyer.thy.com" internet sitesinden başvurulabilir.

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