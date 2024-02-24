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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı işçi alımı başvuru şartları neler? Temizlikçi, klinik destek elemanı...

Türkiye'nin sağlık sektörü, hızla artan nüfusun ve değişen sağlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sürekli bir gelişim ve yenilenme içerisinde. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sektördeki personel ihtiyacını karşılamak üzere attığı adımlar büyük önem taşıyor. En son yapılan duyuruyla, Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin yeni personel alımı yapacağı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Bu karar, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 11:08 Güncelleme 24 Şubat 2024, 11:08
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı işçi alımı başvuru şartları neler? Temizlikçi, klinik destek elemanı...

Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli bir dönemeç yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, 8 bin personel alımı için resmi bir ilan yayımladı. Detayları Resmi Gazete'de duyurulan ilanda, hangi kadrolara kaç personel alınacağı ve başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adaylar başvurularını 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden yapacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Güvenlik görevlisi: 3.250

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

Temizlik görevlisi: 3.550

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