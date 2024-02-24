Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı işçi alımı başvuru şartları neler? Temizlikçi, klinik destek elemanı...

Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli bir dönemeç yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, 8 bin personel alımı için resmi bir ilan yayımladı. Detayları Resmi Gazete'de duyurulan ilanda, hangi kadrolara kaç personel alınacağı ve başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar açıklandı.