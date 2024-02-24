Hastanelere yüksek maaşla Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı başladı! İşte başvuru şartları

Acil durumlarda hayat kurtaran paramedikler ve ilk yardım sağlık teknikleri, Türkiye'de genellikle kamu ve özel sağlık kuruluşları ambulans servisleri, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından istihdam edilmek üzere alınıyor. Kamu ve özel sağlık kuruluşları, acil servislerinde ve ambulans hizmetlerinde görev alacak paramedikleri bünyelerine katmak için iş ilanları yayınlıyor. Ayrıca itfaiye ve arama kurtarma ekipleri de bu uzmanları bünyelerine dahil ederek acil durumlarda daha etkili bir hizmet sunmayı hedefliyor.