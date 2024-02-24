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Hastanelere yüksek maaşla Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı başladı! İşte başvuru şartları

Paramedikler, acil sağlık hizmetlerinin can damarı olarak kabul edilen, hayati öneme sahip sağlık profesyonelleridir. Ambulans hizmetlerinde, hastanelerin acil servislerinde veya sahada ilk müdahaleyi gerçekleştiren bu uzmanlar, acil tıbbi durumlarda hayat kurtaran müdahalelerde bulunurlar. Türkiye'de Paramedik veya İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri olarak bilinen bu pozisyonlar, kamu ve özel sağlık kuruluşları, ambulans servisleri, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri gibi çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. Bu mesleği icra etmek isteyen bireyler, özel eğitim programlarından mezun olmalı ve gerekli sertifikalara sahip olmalıdırlar.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 12:06 Güncelleme 24 Şubat 2024, 12:06
Hastanelere yüksek maaşla Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı başladı! İşte başvuru şartları

Acil durumlarda hayat kurtaran paramedikler ve ilk yardım sağlık teknikleri, Türkiye'de genellikle kamu ve özel sağlık kuruluşları ambulans servisleri, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından istihdam edilmek üzere alınıyor. Kamu ve özel sağlık kuruluşları, acil servislerinde ve ambulans hizmetlerinde görev alacak paramedikleri bünyelerine katmak için iş ilanları yayınlıyor. Ayrıca itfaiye ve arama kurtarma ekipleri de bu uzmanları bünyelerine dahil ederek acil durumlarda daha etkili bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri

Türkiye genelinde farklı şehirlerdeki Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri pozisyonları için açık iş ilanları aşağıda belirtilmiştir. İlanlar tarih sıralamasına göre listelenmiştir:

İSTANBUL - 24.02.2024 - Ref. No: 00008002141

ANTALYA - 28.02.2024 - Ref. No: 00008059170

ADANA - 29.02.2024 - Ref. No: 00008090502

İSTANBUL - 29.02.2024 - Ref. No: 00008065416

ARTVİN - 29.02.2024 - Ref. No: 00008061991

BURSA - 29.02.2024 - Ref. No: 00008013836

MERSİN - 2.03.2024 - Ref. No: 00007966842

BURSA - 5.03.2024 - Ref. No: 00008070409

BURSA - 6.03.2024 - Ref. No: 00008073416

İZMİR - 12.03.2024 - Ref. No: 00008087706

İSTANBUL - 12.03.2024 - Ref. No: 00008087276

BURSA - 12.03.2024 - Ref. No: 00008086259

ESKİŞEHİR - 13.03.2024 - Ref. No: 00008091282

KOCAELİ - 13.03.2024 - Ref. No: 00008089565

OSMANİYE - 14.03.2024 - Ref. No: 00008091864

İSTANBUL - 15.03.2024 - Ref. No: 00008094668

İSTANBUL - 15.03.2024 - Ref. No: 00008094868

İSTANBUL - 18.03.2024 - Ref. No: 00008026550

UŞAK - 19.03.2024 - Ref. No: 00008101657

ANTALYA - 19.03.2024 - Ref. No: 00008100389

ANTALYA - 21.03.2024 - Ref. No: 00008044988

Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı ilanları

Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı ilanları

Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı için tıkayınız

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