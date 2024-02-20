SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Başvurular alınmaya devam ediyor: 20-45 yaş arası B sınıfı ehliyeti olan sevinç yaşayacak

Hayallerinizdeki kariyere ulaşmak, yeni bir mesleki yolculuğa başlamak veya kariyerinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, İŞKUR'un sunduğu fırsatları değerlendirmenin tam zamanı! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), geniş sektör yelpazesi üzerinden yayınladığı yeni iş ilanları ile adaylara kariyerlerinde yeni bir sayfa açma imkanı sunuyor. İster deneyimli bir profesyonel olun, ister yeni mezun veya sektör değişikliği yapmak isteyen biri, İŞKUR'un çeşitlilik gösteren iş ilanları arasında sizin için uygun bir pozisyon mutlaka var.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 13:13 Güncelleme 21 Şubat 2024, 13:13
Başvurular alınmaya devam ediyor: 20-45 yaş arası B sınıfı ehliyeti olan sevinç yaşayacak

İŞKUR'dan müjdeli haber! Binek araç kullanma becerisine sahip B sınıfı ehliyet sahibi adaylar için makam şoförü pozisyonları için alımlar başladı. Başvurular 20 Şubat 2024 tarihi itibarıyla İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi web sitesini: https://www.iskur.gov.tr/ ziyaret ederek, "İş Arayan" menüsünden "Aktif İş İlanları" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Arama kriterlerine "makam şoförü" yazıp aramanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kimler Başvurabilir?

Adaylardan beklenen özellikler arasında;

  • Dış görünüme özen gösterme,
  • Uyumlu, titiz ve çalışkan olma,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,
  • Yönetim ve misafir araçlarını park edebilme,
  • Araç bakım ve tamir süreçlerini takip edip sonuçlandırabilme,
  • SRC belgesi ve psikoteknik belgesine sahip olma,
  • Askerlik görevini tamamlamış olma,

İlan Edilen Pozisyonlar ve Şehirler

Makam şoförü alımı yapılacak şehirler ve ilan tarihleri şu şekilde:

  • İstanbul: 11.03.2024 ve 7.03.2024 (Ref. No: 00008084143, 00008079170)
  • Muğla: 8.03.2024 (Ref. No: 00008080221, 00008080895, 00008081605)
  • Gaziantep: 5.03.2024 (Ref. No: 00008073747)
  • Kocaeli: 4.03.2024 (Ref. No: 00007989683)
  • İzmir: 29.02.2024 (Ref. No: 00008061170)

  • Antalya ve Ankara: 23.02.2024 (Ref. No: 00008054463, 00008080841)
  • Ankara: 22.02.2024 ve 20.02.2024 (Ref. No: 00008050035, 00008047387)

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANLARA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı
İmamoğlu İYİ Parti’yi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHP’den meclis üyeliğini | Akşener’e kurumsal operasyon
Casper
İliç’te son durum! Bakanlar bölgede... Aramalara ara verildi | Tehlikeli atığa rastlanmadı
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum’a yıkmaya çalıştılar! CHP’deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri
Batı basınında Ukrayna umutsuzluğu: Avdivka’nın düşüşü yıkıcı bir darbe: Rusya daha ne kadar ilerleyebilir?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye ’DEM’li vuruş: Sırf oy uğruna terör şakşakçılarına şirinlik!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan ihracatçılara yönelik yeni destek paketi müjdesi
1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj: Avucunuzu yalarsınız
CHP’nin Lütfü ’Savaş’ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay’da çıkmaza giren Özgür Özel yine ’DEM’lenmek istiyor
Yargıda FETÖ kırıntıları! Bylock’çu hakim Nesibe Özer için denetimli serbestlik yolu açıldı
Çalışanlara fazla mesai hesabı: Kime, ne kadar ödenir? Asgari ücrete dahil edilebilir mi?
DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi
Batan gemi Batuhan A hakkında cevaplanamayan sorular! Zeynep neden dümendeydi? Zeynep’in son mesajları ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı: Tercihler ne zaman? Hangi alanlarda alım yapılacak?
SON DAKİKA