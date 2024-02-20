Başvurular alınmaya devam ediyor: 20-45 yaş arası B sınıfı ehliyeti olan sevinç yaşayacak

İŞKUR'dan müjdeli haber! Binek araç kullanma becerisine sahip B sınıfı ehliyet sahibi adaylar için makam şoförü pozisyonları için alımlar başladı. Başvurular 20 Şubat 2024 tarihi itibarıyla İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi web sitesini: https://www.iskur.gov.tr/ ziyaret ederek, "İş Arayan" menüsünden "Aktif İş İlanları" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Arama kriterlerine "makam şoförü" yazıp aramanızı gerçekleştirebilirsiniz.