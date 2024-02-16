Lisans, ön lisans, lise mezunlarına işçi alımı müjdesi geldi! O koşulla üniversiteye personel alımı yapılıyor

Erciyes Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, farklı eğitim seviyelerinden mezun adaylar için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişme, özellikle lise, ön lisans ve lisans mezunları için büyük bir iş fırsatı olarak öne çıkıyor.
Erciyes Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, farklı eğitim seviyelerinden mezun adaylar için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişme, özellikle lise, ön lisans ve lisans mezunları için büyük bir iş fırsatı olarak öne çıkıyor.
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, 4/B sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Son başvuru tarihi 15.02.2024 olarak belirlenen alım ilanı, farklı pozisyonlar için geçerli olacak. Adayların, belirlenen şartları taşımaları gerekiyor.
Benzer şekilde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı da sözleşmeli personel (657-4/B) alımı yapacağını duyurdu. 2024/1 numaralı ilan, üniversitenin çeşitli bölümlerinde görevlendirilmek üzere personel arayışını içeriyor. İlgili adayların, alım şartlarına ve başvuru detaylarına dikkat etmeleri önem taşıyor.
Her iki üniversite de lise, ön lisans ve lisans mezunlarından başvuruları kabul edecek. Adayların, ilgili alanlarda gerekli diplomalara sahip olmaları ve bazı pozisyonlar için özel şartları taşımaları gerekmekte.
Bu alımlar, özellikle iş arayan genç mezunlar için önemli bir fırsat sunuyor. Devlet üniversitelerinde sözleşmeli personel olarak çalışmak, hem kariyer yolu açısından hem de sosyal haklar bakımından çekici bir seçenek olabilir. Erciyes ve Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerinin bu ilanları, genç iş arayanlar için yeni bir başlangıç noktası olabilir.
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