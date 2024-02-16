Lisans, ön lisans, lise mezunlarına işçi alımı müjdesi geldi! O koşulla üniversiteye personel alımı yapılıyor

Her iki üniversite de lise, ön lisans ve lisans mezunlarından başvuruları kabul edecek. Adayların, ilgili alanlarda gerekli diplomalara sahip olmaları ve bazı pozisyonlar için özel şartları taşımaları gerekmekte.

Neden Başvurmalısınız?

Bu alımlar, özellikle iş arayan genç mezunlar için önemli bir fırsat sunuyor. Devlet üniversitelerinde sözleşmeli personel olarak çalışmak, hem kariyer yolu açısından hem de sosyal haklar bakımından çekici bir seçenek olabilir. Erciyes ve Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerinin bu ilanları, genç iş arayanlar için yeni bir başlangıç noktası olabilir.



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