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ÖGG sınav giriş yerleri açıklandı mı? 107. Dönem ÖGG sınavı ne zaman 2024? EGM Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi

Güvenlik sektöründe kariyer hayalleri kuranlar için heyecan verici bir haberimiz var! 2024 yılının ilk Özel Güvenlik Sınavı tarihi belli oldu. 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı için adayların sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Bu önemli sınav, özel güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler için ilk adımı temsil ediyor.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 09:05 Güncelleme 15 Şubat 2024, 09:05
ÖGG sınav giriş yerleri açıklandı mı? 107. Dönem ÖGG sınavı ne zaman 2024? EGM Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi

Sınav tarihine az bir süre kala, adaylar sınav yerlerini ve giriş belgelerini Özel Güvenlik Genel Müdürlüğü Eğitim Yönetim Sistemi (ÖGNET) üzerinden erişebilecekler. Bu adım, adayların sınava hazırlıklarını tamamlamaları için önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

107. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılının ilk ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.



ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav soru ve cevapları 27 Şubat günü erişime açılacak. Sınav sonuçları 15 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak.

Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitim Atışlarında Başarılı Olma Kriteri Nedir?

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in "Eğitim Programı" başlıklı 33. maddesinde "Temel ve yenileme eğitiminde kursiyerlere silah bilgisi ve atış dersi kapsamında 15 metre mesafeden ve 25 fişek üzerinden atış yaptırılır. Kursiyerlerin atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir. Yeterli başarıyı gösteremeyen kursiyerlere ek fişek istihkakı alınmak suretiyle başarılı oluncaya kadar atış yaptırılır." hükmü amirdir.

Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında Uzman Eğitici Olarak Görev Yapmak İçin Şartlar Nelerdir?

5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek-11 ve Ek-13'ünde belirtilen şartları taşıyanlar ve haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturması olumlu olanlar özel güvenlik eğitim kurumlarında uzman eğitici olarak görev yapabilmektedirler.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Devam Edecek mi?

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesinde yapılan değişiklikle çalışma izin belgesi süresiz hale gelmiştir. Ancak Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 34'üncü maddesi "Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır." hükmünce yenileme eğitimleri mevzuat gereği devam etmektedir.

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