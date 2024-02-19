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EKPSS tercih sonuçları sorgulama 2024! ÖSYM AİS: 2 bin 392 engelli atama yerleştirme sonuçları açıklandı! EKPSS kura sonuçları listesi!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının ardından binlerce aday tercih sonuçlarını bekliyordu. 2 bin 392 engelli ataması sonuçları açıklandı. İşte 2024 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 15:49 Güncelleme 19 Şubat 2024, 15:51
EKPSS tercih sonuçları sorgulama 2024! ÖSYM AİS: 2 bin 392 engelli atama yerleştirme sonuçları açıklandı! EKPSS kura sonuçları listesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurusuyla, 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

SONUÇLAR AÇIKLANDI!

2024-EKPSS/Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme sınav sonucu ile yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

Tercih Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
EKPSS tercih sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına erişebilecekler.

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Yerleştirme Nasıl Yapılacak?
Yerleştirmeler, adayların EKPSS'den aldıkları puanlar doğrultusunda yapılacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından, en yüksek EKPSS puanına sahip olanların tercih ettikleri kadrolara yerleştirilmeleri öncelikli olacak. Aynı kadroyu tercih eden adayların puanlarının eşit olması durumunda, diploma tarihi daha eski olan veya yaşı daha büyük olan adaya öncelik tanınacak.

İlköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu adaylar için ise kura yöntemi ile yerleştirme yapılacak. Bu süreçte, kadrolar için aranan öğrenim düzeyi ve diğer niteliklerin tutarlılığı kontrol edilerek, herhangi bir tutarsızlık bulunması halinde ilgili tercih iptal edilecek.

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