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İŞKUR TYP İLANLARI- İŞKUR mesleki eğitim kursu (TYP) nedir? İŞKUR iş ilanları için kayıt belgesi nasıl alınır?

İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için e-devlet sistemine girilmesi gereklidir. İŞKUR kayıt belgesi almak isteyen kişiler, eğer İŞKUR'a kayıt yaptırmışlarsa belgelerini online olarak alma hakkına sahiptirler. İŞKUR üzerinden iş bulmak isteyen kişilerin İŞKUR kayıt belgesini almış olmaları ve bu belge ile beraber boş olan pozisyonlara başvuru yapmaları gereklidir. Peki İŞKUR iş ilanları için kayıt belgesi nasıl alınır? İŞKUR mesleki eğitim kursu (TYP) nedir?

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 09:47 Güncelleme 19 Şubat 2024, 09:38
İŞKUR TYP İLANLARI- İŞKUR mesleki eğitim kursu TYP nedir? İŞKUR iş ilanları için kayıt belgesi nasıl alınır?

İş arayışınızda size yardımcı olacak en önemli araçlardan biri İŞKUR'dur. İŞKUR, iş arayanlara ve işverenlere birçok hizmet sunan, Türkiye'nin en büyük iş ve meslek kurumudur. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak ve iş bulma şansınızı artırmak için ilk adım İŞKUR kayıt belgesini almaktır. İŞKUR kayıt belgesi, iş arayanların İŞKUR'a kayıtlı olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belge, İŞKUR'un sunduğu tüm hizmetlerden yararlanmak için gereklidir.

👉İŞKUR İletişim Kanalları Nelerdir?

İŞKUR ile iletişime geçebilmek için şu kanallar kullanılabilir:
• ALO 170
• Her ilde ve bazı ilçelerde bulunan İŞKUR müdürlükleri

👉İŞKUR Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

👉İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmek için İŞKUR belgesine gerekli olan evraklar, şöyle sıralamıştır:

• 3 adet vesikalık fotoğraf
• İkametgah İl muhaberi
• Kimlik fotokopisi
• Sağlık raporu
• Adli sicil raporu
• Aile durum belgesi
• IBAN numarası

👉İŞKUR'A Kimler Üye Olabilir?

👉İŞKUR üyeliği koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak
• 18 yaşını tamamlamış olmak
• Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
• Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
• Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmayan kişiler

👉İŞKUR Başvuruları Ne Zaman?

İŞKUR üzerinden iş bulmak isteyen kişilerin İŞKUR kayıt belgesini almış olmaları ve bu belge ile beraber boş olan pozisyonlara başvuru yapmaları gereklidir.

👉Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımına Nasıl Başvurulur?

Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyen kişiler, İŞKUR tarafından dönemsel olarak açılan sürekli işçi alımı başvuru tarihlerini takip etmelilerdir. Başvuru tarihlerinde İŞKUR belgeleri ile bu ilanlara başvuru yapılabilmesi mümkündür.

👉İŞKUR Öncelik Hakkı Nedir?

İŞKUR'un sunduğu iş başvurularında öncelik hakkı, kamuya işçi alımlarında uygulanan bir durumdur. Kişilerin öncelik hakkına sahip olmaları, KPSS ya da EKPSS puanına sahip olmadan işe başvurma ve kabul edilme şansını kendilerine sağlar. Ancak öncelik hakkı verilen kişilerin işe alımlarının garantisi yoktur.

👉İŞKUR'dan Kaç Kere Faydalanılır?

İŞKUR aracılığı ile iş başvurusunda bulunabilme imkanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için toplamda 3 kez olmak üzere düzenlenmiştir. İşçi alım başvurusu tarihleri arasında her vatandaş, toplamda 3 kez başvuru yapabilir. Yapılan 3 başvuruda da iş bulunamaması durumlarında dördüncü kez iş başvurusu imkanı kişilere sunulmaz.

👉İŞKUR Mesleki Eğitim Kursu Nedir?

Mesleki eğitim kursları, herhangi bir mesleği olmayan kişilere İŞKUR tarafından sağlanan meslek sahibi etme kurslarıdır. Bu kurslar, herhangi bir mesleği olmayan kişilerin yanında sahip olduğu meslekte çalışma imkanı bulamayan kişiler tarafından da alınabilir. Bu kursların açılış amacı, işsiz kimselere iş imkanlarının daha kolay sağlanmasıdır. Kursların ne zaman ve hangi alanlarda açılacağı dönemsel olarak işçi açığına göre değişiklik gösterir. İŞKUR mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyen kişilerin kursların açıldığı dönemlerde İŞKUR kayıt belgeleri ile beraber müdürlükler üzerinden başvuru yapmaları gereklidir. Bununla beraber kayıt olunmuş kursların başlandıktan sonra tamamlanması da gereklidir.

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