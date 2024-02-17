İŞKUR iş ilanları için kayıt belgesi nasıl alınır? İŞKUR TYP İLANLARI- İŞKUR mesleki eğitim kursu (TYP) nedir?

İş arayışınızda size yardımcı olacak en önemli araçlardan biri İŞKUR 'dur. İŞKUR, iş arayanlara ve işverenlere birçok hizmet sunan, Türkiye'nin en büyük iş ve meslek kurumudur. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak ve iş bulma şansınızı artırmak için ilk adım İŞKUR kayıt belgesini almaktır. İŞKUR kayıt belgesi, iş arayanların İŞKUR'a kayıtlı olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belge, İŞKUR'un sunduğu tüm hizmetlerden yararlanmak için gereklidir.

👉İŞKUR İletişim Kanalları Nelerdir?

İŞKUR ile iletişime geçebilmek için şu kanallar kullanılabilir:

• ALO 170

• Her ilde ve bazı ilçelerde bulunan İŞKUR müdürlükleri

👉İŞKUR Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

👉İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmek için İŞKUR belgesine gerekli olan evraklar, şöyle sıralamıştır:

• 3 adet vesikalık fotoğraf

• İkametgah İl muhaberi

• Kimlik fotokopisi

• Sağlık raporu

• Adli sicil raporu

• Aile durum belgesi

• IBAN numarası