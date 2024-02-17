SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR iş ilanları için kayıt belgesi nasıl alınır? İŞKUR TYP İLANLARI- İŞKUR mesleki eğitim kursu (TYP) nedir?

İŞKUR kayıt belgesi elde etmek için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Eğer kişi, İŞKUR'a daha önce kaydolmuşsa, kayıt belgesini online olarak indirme imkanına sahiptir. Bu belge, İŞKUR aracılığıyla iş arayan kişiler için büyük önem taşır çünkü İŞKUR kayıt belgesi olmadan açık iş pozisyonlarına başvuru yapmak mümkün değildir. Peki, İŞKUR iş ilanlarına başvurmak için gerekli olan kayıt belgesi nasıl alınır? Ayrıca, İŞKUR tarafından sunulan mesleki eğitim kursları (TYP) nedir ve bu kurslar nasıl fayda sağlar? İşte detaylar:

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 15:30 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 15:42
İŞKUR iş ilanları için kayıt belgesi nasıl alınır? İŞKUR TYP İLANLARI- İŞKUR mesleki eğitim kursu TYP nedir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İş arayışınızda size yardımcı olacak en önemli araçlardan biri İŞKUR'dur. İŞKUR, iş arayanlara ve işverenlere birçok hizmet sunan, Türkiye'nin en büyük iş ve meslek kurumudur. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak ve iş bulma şansınızı artırmak için ilk adım İŞKUR kayıt belgesini almaktır. İŞKUR kayıt belgesi, iş arayanların İŞKUR'a kayıtlı olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belge, İŞKUR'un sunduğu tüm hizmetlerden yararlanmak için gereklidir.

👉İŞKUR İletişim Kanalları Nelerdir?

İŞKUR ile iletişime geçebilmek için şu kanallar kullanılabilir:
• ALO 170
• Her ilde ve bazı ilçelerde bulunan İŞKUR müdürlükleri

👉İŞKUR Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

👉İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmek için İŞKUR belgesine gerekli olan evraklar, şöyle sıralamıştır:

• 3 adet vesikalık fotoğraf
• İkametgah İl muhaberi
• Kimlik fotokopisi
• Sağlık raporu
• Adli sicil raporu
• Aile durum belgesi
• IBAN numarası

👉İŞKUR'A Kimler Üye Olabilir?

👉İŞKUR üyeliği koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak
• 18 yaşını tamamlamış olmak
• Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
• Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
• Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmayan kişiler

👉İŞKUR Başvuruları Ne Zaman?

İŞKUR üzerinden iş bulmak isteyen kişilerin İŞKUR kayıt belgesini almış olmaları ve bu belge ile beraber boş olan pozisyonlara başvuru yapmaları gereklidir.

👉Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımına Nasıl Başvurulur?

Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyen kişiler, İŞKUR tarafından dönemsel olarak açılan sürekli işçi alımı başvuru tarihlerini takip etmelilerdir. Başvuru tarihlerinde İŞKUR belgeleri ile bu ilanlara başvuru yapılabilmesi mümkündür.

👉İŞKUR Öncelik Hakkı Nedir?

İŞKUR'un sunduğu iş başvurularında öncelik hakkı, kamuya işçi alımlarında uygulanan bir durumdur. Kişilerin öncelik hakkına sahip olmaları, KPSS ya da EKPSS puanına sahip olmadan işe başvurma ve kabul edilme şansını kendilerine sağlar. Ancak öncelik hakkı verilen kişilerin işe alımlarının garantisi yoktur.

👉İŞKUR'dan Kaç Kere Faydalanılır?

İŞKUR aracılığı ile iş başvurusunda bulunabilme imkanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için toplamda 3 kez olmak üzere düzenlenmiştir. İşçi alım başvurusu tarihleri arasında her vatandaş, toplamda 3 kez başvuru yapabilir. Yapılan 3 başvuruda da iş bulunamaması durumlarında dördüncü kez iş başvurusu imkanı kişilere sunulmaz.

👉İŞKUR Mesleki Eğitim Kursu Nedir?

Mesleki eğitim kursları, herhangi bir mesleği olmayan kişilere İŞKUR tarafından sağlanan meslek sahibi etme kurslarıdır. Bu kurslar, herhangi bir mesleği olmayan kişilerin yanında sahip olduğu meslekte çalışma imkanı bulamayan kişiler tarafından da alınabilir. Bu kursların açılış amacı, işsiz kimselere iş imkanlarının daha kolay sağlanmasıdır. Kursların ne zaman ve hangi alanlarda açılacağı dönemsel olarak işçi açığına göre değişiklik gösterir. İŞKUR mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyen kişilerin kursların açıldığı dönemlerde İŞKUR kayıt belgeleri ile beraber müdürlükler üzerinden başvuru yapmaları gereklidir. Bununla beraber kayıt olunmuş kursların başlandıktan sonra tamamlanması da gereklidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TBMM’den İsrail tezkeresi! BM’ye çağrı: Acil toplanın!
Son dakika: Başkan Erdoğan CHP’ye iade-i ziyaret için tarih verdi! İYİ Parti ile görüşme sinyali
Başkan Erdoğan Filistin için ses yükseltti: Ey Amerika ey Batı bu soykırıma ortaksınız! | 29 Mayıs AK Parti Grup Toplantısı
Başıboş köpek sorunu düzenlemesi Meclis’te! Başkan Erdoğan TBMM’deki grup toplantısında açıkladı: Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın
PKK aciz Kandil çaresiz! Elebaşı Mustafa Karasu köşeye sıkıştı: Bizi tasfiye edecekler MİT her yerde | Pozitif iklime zehir, sokak çağrısı
Seçil Erzan olayında flaş gelişme! Fatih Terim de mağdur olarak dosyaya girdi! İddianamede dikkat çeken hesap hareketleri detayı
CHP’de ’hançer’li polemik! Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’çık açıkla’ çağrısı: İşaret dili ve imalarla konuşmayı bırak, itiraf et
18 yaşındaki Lamia herkesi çileden çıkarttı! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Bu bir ahlaksızlık
İspanya Filistin’i neden tanıdı? İsrail resmen hedef gösterdi! İrlanda’dan yaptırım çıkışı: Sıra ekonomik darbede
Başkan Erdoğan’dan tarihi darbe açıklaması: Siyonizmin eline 15 Temmuz’da dur dedik!
Hadisle müjdelenen kutlu fethin 567. yıl dönümü! 54 günlük kuşatma tarihi zafer: Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan nasıl yürüttü?
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’dezenflasyon’ açıklaması! Eylül için rakam verdi
Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evinde ne arandı?
İsrail tankları Refah’ta: Filistinli aileler mahsur kaldı! BM uyardı: 600 bin çocuk tehlikede
CHP’de Özgür Özel’i dinleyen yok: Akraba saltanatı tam gaz! Kim nereye hangi akrabasını atadı?
SON DAKİKA