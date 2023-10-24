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Sözleşmeli er alım şartları nelerdir? Sözleşmeli er 3 yıl sonunda uzman olur mu?

Sözleşmeli erlerin uzman olabilmeleri için en az 3 yıl boyunca görev yapmış olmaları gereklidir. Sözleşmeli er olmuş kişiler eğer, 3 yıl çalışmalarının ardından 29 yaşlarını geçmemişlerse, uzman olma hakkına sahip olabilirler. Yaş şartına ek olarak, sözleşmeli erlerin uzman olabilmeleri için diğer şartları da sağlamaları zorunludur. Peki sözleşmeli er şartları nelerdir? Sözleşmeli er 3 yıl sonunda uzman olabilir mi? İşte detayları...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 12:22 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 12:23
Sözleşmeli er alım şartları nelerdir? Sözleşmeli er 3 yıl sonunda uzman olur mu?

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Sözleşmeli erlerin uzman çavuş olarak kariyerlerine devam edebilmeleri için belli başlı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu süreçte en önemli kriterlerden biri, en az üç yıl boyunca görev yapmış olmalarıdır. Eğer sözleşmeli erler, üç yıllık hizmet sürelerini tamamlar ve 29 yaşını aşmamışlarsa, uzman çavuş olma şansını elde ederler. Ancak, yaş sınırının yanı sıra, uzman çavuş olabilmek için yerine getirilmesi gereken diğer önemli şartlar da bulunmaktadır. Bu yazıda, sözleşmeli er olma koşulları ve üç yılın sonunda uzman çavuşluğa geçiş sürecinin ayrıntıları ele alınacaktır.

• Türk vatandaşı ve erkek olmak

• En az ilköğretim mezunu olmak (Sözleşmeli er olmak isteyen kişiler yurt dışında eğitim görmüşlerse, en az ilkokul dengi okullardan mezunu olmuş olmalılardır.)

• Askerliğini er ya da erbaş olarak yapmış olan kişilerin 25 yaşını doldurmamış olmaları

• Geçmişte herhangi bir sebep dolayısıyla Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkisinin kesilmemiş olması

• Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak

• Kamu haklarında mahrum edilmemiş olmak

• Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından ve firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden daha önce mahkûm olmamış olmak

• 1 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak (Taksirli suçlar bu durumda hariç tutulur.)

• Boy ve kilo standartlarında olmak

• Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak

• Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak

• Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliğinin bulunmaması

• Öğrenimini kendi adına yapmış olmak

• Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak

👉Sözleşmeli Er 3 Yıl Sonunda Uzman Olabilir Mi?

Sözleşmeli erlerin uzman olabilmeleri için en az 3 yıl boyunca görev yapmış olmaları gereklidir. Sözleşmeli er olmuş kişiler eğer, 3 yıl çalışmalarının ardından 29 yaşlarını geçmemişlerse, uzman olma hakkına sahip olabilirler. Yaş şartına ek olarak, sözleşmeli erlerin uzman olabilmeleri için diğer şartları da sağlamaları zorunludur.

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