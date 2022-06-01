Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri tayin sonuçları nasıl öğrenilir? TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? TSK tayin takvimi 2022!

TSK tayin yerleri Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde netlik kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli olmuştu. Şimdi gözler TSK tayin sonuçlarına çevrildi. Peki, TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri tayin sonuçları nasıl öğrenilir? TSK tayin takvimi 2022!