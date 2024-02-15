Kamu kurumuna KPSS şartsız 08.00 – 17.00 arasında çalışacak personeller alınıyor

İş arayanlar ve KPSS puanı olmayan ya da puanı düşük olan adaylar için büyük bir fırsat kapısı açılıyor. İŞKUR üzerinden yapılan yeni bir duyuru ile Tokat Bereketli Belediyesi bünyesinde çalışacak personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu alım, KPSS'siz olarak gerçekleştirilecek ve adaylar için önemli bir iş imkanı sunuyor.