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Kamu kurumuna KPSS şartsız 08.00 – 17.00 arasında çalışacak personeller alınıyor

KPSS'siz personel alımı yapacak olan belediyeler iş arayanlara önemli bir fırsat sunuyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilan, adayların başvuru koşullarını ve detaylarını içeren kapsamlı bir rehber niteliğinde. Eğer kamu sektöründe çalışmak ve kariyerinize yeni bir yön vermek istiyorsanız, bu fırsatı değerlendirmeniz önerilir. İlgilenen adayların, belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 15:40 Güncelleme 15 Şubat 2024, 15:40
Kamu kurumuna KPSS şartsız 08.00 – 17.00 arasında çalışacak personeller alınıyor

İş arayanlar ve KPSS puanı olmayan ya da puanı düşük olan adaylar için büyük bir fırsat kapısı açılıyor. İŞKUR üzerinden yapılan yeni bir duyuru ile Tokat Bereketli Belediyesi bünyesinde çalışacak personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu alım, KPSS'siz olarak gerçekleştirilecek ve adaylar için önemli bir iş imkanı sunuyor.

Tokat Bereketli Belediyesi'nden Geniş Kapsamlı İş İmkanı

Tokat Bereketli Belediyesi Sağlık Eğitim Kültür Turizm İnşaat Temizlik Hizmet Alımı Ltd.Şti., çeşitli pozisyonlarda görev yapacak personel arıyor. 16.02.2024 tarihinde başlayacak olan bu alım, adaylara 08.00 - 17.00 saatleri arasında tam zamanlı bir çalışma imkanı sunacak. Alım, belediyenin çeşitli departmanlarında geniş bir iş yelpazesini kapsıyor.

Başvuru Koşulları ve Süreci

KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek olan bu alımda, adayların belirli kriterleri taşıması bekleniyor. Adayların, ilana başvurmadan önce İŞKUR web sitesinde yayımlanan ilan metnini dikkatlice incelemeleri önem taşıyor. İlan detayları ve başvuru koşulları, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan "bereketli-belediyesi.pdf" dosyasında ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.

Tokat Bereketli Belediyesi İlanları

Tokat Bereketli Belediyesi

Tokat Bereketli Belediyesi

DETAYLAR BURADA: https://media.iskur.gov.tr/80667/bereketli-belediyesi.pdf

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