SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Kanada iş imkânları - Kanada iş imkânları nelerdir? Kanada hangi mesleklerde alım yapıyor?

Kanada, farklı sektörlerde ve beceri seviyelerinde geniş bir yelpazede iş imkanları sunan bir ülkedir. Ekonomi, doğal kaynaklar, teknoloji, sağlık ve eğitim gibi alanlarda birçok iş fırsatı mevcuttur. Kanada, geniş bir yelpazede iş imkanı sunan, göçmenlere ve yabancılara açık bir ülkedir. Farklı sektörlerde ve beceri seviyelerinde iş bulmak mümkündür.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 15:30 Güncelleme 16 Şubat 2024, 15:30
Kanada iş imkânları - Kanada iş imkânları nelerdir? Kanada hangi mesleklerde alım yapıyor?

Kanada'da iş fırsatlarına erişim, çeşitli meslek grupları için önemli avantajlar sunuyor. Bu mesleklerde çalışmaya devam eden kişiler, Kanada'da yaşama ve oturma izni alma hakkına sahip olabiliyorlar. Bu imkanlar, Kanada'nın çalışma ve yaşam koşullarını dünya çapında cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor. Kanada, farklı sektörlerde yetenekli ve deneyimli iş gücüne sürekli olarak ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaç, özellikle teknoloji, sağlık, mühendislik, eğitim ve finans gibi alanlarda daha belirgin hale geliyor. Kanada hükümeti, bu sektörlerde çalışacak profesyonellere kolaylaştırılmış göçmenlik süreçleri ve çeşitli çalışma izinleri sunarak, ülkeye nitelikli iş gücünün akışını teşvik ediyor.

👉Kanada Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

Kanada'nın bünyesine işçi aldığı meslek dalları, genel olarak şöyle sıralanmıştır:

  • Yer ve deniz bilimcileri
  • İnşaat mühendisi
  • Makine mühendisi
  • Kimya mühendisi
  • Maden mühendisi
  • Petrol mühendisi
  • Jeolojik mühendis
  • Bilgisayar mühendisi
  • Kadastro memuru
  • Bilgisayar programcısı
  • Fizyoterapist
  • Terapist
  • Meslek tedavi uzmanı
  • Sağlık güvenliği uzmanı
  • Odyolog
  • Tıbbi radyasyon uzmanı
  • Telekomünikasyon mesleklerinin tümü
  • Müteahhit
  • Marangoz
  • Denetçi
  • Orman makineleri operatörleri
  • Su tesisatçısı
  • Elektrik tesisatçısı
  • Gaz tesisatçısı
  • Vinç operatörü
  • Taş ocağı ve maden işçileri
  • Elektrik mühendisi
  • Demirci
  • Kaynakçı
  • Uçak müfettişi
  • Uzay mühendisi
  • Yatırım analisti
  • Mühendis idarecileri
  • Şantiye çalışanları
  • Bilgisayar programcısı
  • İnşaat denetçisi
  • Tamirci
  • Makine teknisyeni

Güncel olarak bu meslek gruplarının tümüne sağlanan Kanada İş İmkanları ile beraber Kanada'da yaşama ve oturma izinleri de verilir. Bu meslek gruplarından herhangi birine sahip olan kişiler eğer mevcut olan mesleklerini Kanada'da icra etmeye devam ederlerse burada yaşama hakkına da sahip olabileceklerdir.

👉Kanada'da Hangi Mesleklere İhtiyaç Var?

Kanada'da en fazla ihtiyaç duyulan meslek grupları, şöyle sıralanmıştır:

  • Proje Müdürü
  • Yazılım Mühendisi
  • Web Geliştiricisi
  • Program Analisti
  • Java Geliştiricisi
  • Mavi Yaka İşçi
  • Satış Temsilcisi
  • Muhasebeci
  • Mühendislik Proje Yöneticisi
  • İş Analisti
  • Müşteri Hizmetleri Temsilcisi
  • IT Proje Yöneticisi
  • Muhasebe Müdürü
  • Yazılım Mühendisi
  • Forklift Operatörü

👉Kanada Meslek Maaşları Ne Kadardır?

Kanada'da bazı mesleklerin yıllık olarak aldıkları ücretler, 2022 yılında güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

  • Doktor: Ortalama 140.000 ile 300.000 CAD
  • Hemşire: Ortalama 70.000 CAD
  • Mühendis: Ortalama 80.000 CAD
  • Diş Hekimi: Ortalama 70.000 ile 75.000 CAD
  • Psikolog: Ortalama 60.000 ile 65.000 CAD
  • Paramedik: Ortalama 60.000 CAD
  • Veteriner: Ortalama 100.000 CAD
  • Aşçı: Ortalama 70.000 CAD
  • Mimar: Ortalama 120.000 CAD
  • Eczacı: Ortalama 150.000 CAD
  • Fizyoterapist: Ortalama 88.000 CAD

👉Kanada'da En Düşük Maaş Ne Kadar?

Kanada'da çalışma karşılığında alınan en düşük maaş, saatlik olarak 9 dolardır. Ülkede çalışan kişiler hangi meslek grubuna mensup olurlarsa olsunlar aylık ya da yıllık olarak aldıkları ücretler, devlet tarafından belirlenmiş olan asgari ücret tutarının çok üzerindedir. Bu nedenle de aylık maaş alan kişilerin maaşları genellikle yüksektir. Bir yerde günlük ya da saatlik olarak çalışan kişilerin maaşları, ülkede diğer çalışanlara göre bu nedenden dolayı daha aşağı seviyelerde kalır. İşçinin ihtiyaç olduğu eyaletlerde çalışma ücreti saatlik 6 dolara kadar da düşebilir.

👉Kanada Asgari Ücreti Ne Kadardır?

Kanada'da asgari ücret tutarı, eyaletlere göre değişiklik gösterir. Asgari ücretlerin hesaplanması ise kişilerin çalışma saatlerine göre belirlenir. Güncel olarak eyaletlerde asgari ücret alacak olan kişilerin saatlik ücretleri şöyle belirlenmiştir:

  • Alberta: 15 CAD
  • Britanya Kolumbiyası: 15,20 CAD
  • Manitoba: 11,95 CAD
  • New Brunswick: 11,75 CAD
  • Newfoundland & Labrador: 12,75 CAD
  • Northwest Territories: 15,20 CAD
  • Nova Scotia: 12,95 CAD
  • Nunavut: 16 CAD
  • Ontario: 15 CAD
  • Prince Edward Adası: 13 CAD
  • Quebec: 13,50 CAD
  • Saskatchewan: 11,81 CAD
  • Yukon: 15,20 CAD

Kanada iş imkanlarının fazla olduğu yerlerde verilen asgari ücret tutarları, diğerlerine göre daha fazladır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Ordu mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye bayram müjdesi: İkramiye 3 bin TL oldu
Kandil’den İstanbul’a müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor
İHH İnsani Yardım Vakfı
CHP’de Hatay çıkmazı! Özgür Özel’den acziyet itirafı... Lütfü Savaş’a alternatif geliştiremedik
Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlu’nu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz
Fenerbahçe’de iki isim kadro dışı! Sezon sonuna kadar forma yok
Türk Telekom
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında 9 işçi aranıyor! Metal yoğunluğuna rastlandı | İşçilerin kimlikleri belli oldu
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik
Kandil elebaşı Helin Ümit’in ittifak itirafı sonrası bomba Esenyurt kulisi: CHP ve DEM İstanbul’da hala masada
Şırnak’taki hain saldırının faillerinden! MİT PKK’nın sözde sorumlusu Fatma Sakana’yı avladı
Ekrem İmamoğlu’nun gölge başkanlığı CHP yandaşlarını sıktı! Aday krizinde yeni perde! CHP medyası Sözcü TV’de zehir zemberek sözler: Böyle rezillik olabilir mi?
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde batan kargo gemisi bulundu! Dalış bugün gerçekleşecek
31.300 TL PROMOSYON | Hem çalışanlar hem emekliler bunu araştırıyor! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
SON DAKİKA