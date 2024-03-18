Kuveyt hangi mesleklerde alım yapıyor? Kuveyt iş imkânları nelerdir?

Kuveyt'te çalışan yabancı işçilerin maaşları, genellikle 230 ile 900 Kuveyt dinarı arasında değişmektedir. Bu ücretler, çalışılan sektör, işin niteliği, çalışma saatleri ve Kuveyt'teki çalışma süresine göre farklılık gösterebilir. Özellikle özel sektördeki şirketler, çalışanların maaşlarını kendi iç politikalarına göre belirler, bu nedenle belirli meslek grupları için kesin bir maaş skalası sunmak zorlaşmaktadır.
👉Kuveyt iş imkanlarının en fazla olduğu meslek sektörleri şöyle sıralanmıştır:
- Tarım sektörü
- Sanayi sektörü
- Hizmet sektörü
👉Kuveyt Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?
Kuveyt'in çalışmak için bünyesine kabul ettiği meslek dalları, şöyle sıralanmıştır:
- İnşaat sektörü bünyesindeki tüm meslekler
- Turizm sektörü meslekleri
- Yemek sektörü meslekleri
- Hizmet sektörü mesleklerinin tümü
- Lojistik sektörü
👉Kuveyt İşçi Maaşları Ne Kadardır?
Kuveyt'e işçi olarak giden kişilerin maaşları, 230 ile 900 dinar arasında değişiklik gösterir. Kişilerin çalıştıkları yerler, çalışma saatleri ve Kuveyt'te çalışmış oldukları sürelere göre alacakları ücretlerde de değişiklik olur. Genelde özel sektörde şirketlerde çalışmakta olan kişilerin aylık maaşları da şirket tarafından belirlendiği için belirli meslek grupları için net bir fiyat vermek zordur.
👉Kuveyt'te İş Yapan Türk Firmaları Hangileridir?
Kuveyt'te çalışmakta olan Türk firmaları, güncel olarak şöyle sıralanabilir:
- Limak İnşaat
- Ortadoğu İnşaat
- Sham Turk İnşaat Tekstil Limited Şirketi
- Ihlas İnşaat
- GAP İnşaat
- Sarp Group
- Teknik Yapı
- Demir İnşaat
- Tuğra Gayrimenkul
- Kamışoğlu Group
- Helis Yapı
- AKS Yapı
- Enyap inşaat
- STFA İnşaat
- Kolin İnşaat A.Ş.
- Yapı Merkezi
- Tekfen Taahhüt Grubu
- Yüksel İnşaat
Bu Türk firmalarının Kuveyt'te aktif olarak hizmet vermeleri, Kuveyt iş imkanlarının Türklere de oldukça fazla bir yelpaze içinde açılmasını sağlar. Bu şirketlerin Türkiye'de de merkezlerinin ya da şubelerinin bulunması sayesinde Türkiye'de yaşayan ve Kuveyt'e gitmek isteyen kişilere de çalışma kapıları hızlı bir şekilde açılır.