4 yıllık Polis Akademisine nasıl girilir? Polis Akademisine girmek için hangi şartlar aranır? Nasıl polis olunur, başvuru şartları nelerdir?

Polis Akademisine Girmek İçin Hangi Şartlar Aranır?
Polis Akademisine girmek isteyen kişilerin yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
T.C. Vatandaşı olmak
Lisans veya ön lisans mezunu olmak
KPSS'de, P3 türünde en az 60, P93 türünden ise en az 65 puan almış olmak
Şehit ya da gazi malulleri için; KPSS P3 puan türünde en az 48, Kpss P93 türünde ise en az 52 almış olmak
Sınavın yapıldığı gün itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
Erkekler için en az 1.67, kadınlar içinse en az 1.62 boyunda olmak
Beden kitle indeksinin 18-27 (dahil) aralığında olması
Sağlık Şartları Yönetmeliği tarafından belirlenmiş olan tüm koşulları taşımak
Resmi olarak silah taşımaya ve kullanmaya herhangi bir engelin bulunmaması
Bütün bunlara ek olarak polis olmak isteyen kişilerin 26/09/2004 tarihli 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesine göre belirlenmiş olan; bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasının bulunmaması, devletin güvenliğini tehlikeye atacak olan farklı suçları işlememiş olması, kişinin kendisinin ve eşinin genelev ya da rebadevu evi gibi fuhuş suçlarını teşkil edecek durumlara karışmamış olmaması, resmi olarak herhangi bir siyasi partiye üye olmaması, alkol, uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapan maddeleer dolayısıyla tedavi görmüş olmaması, kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olması, daha önce polis eğitim kurumlarından herhangi bir sebep dolayısıyla atılmamış olması ve arşiv araştırmasından olumlu olarak çıkması gereklidir.