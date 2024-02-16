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4 yıllık Polis Akademisine nasıl girilir? Polis Akademisine girmek için hangi şartlar aranır? Nasıl polis olunur, başvuru şartları nelerdir?

Polis olmak için öncelikle polislik mesleğini icra etmek isteyen kişilere belirli şartlar sunulur. Polis Akademisi tarafından sunulan bu şartlar, eğer yerine uygun bir şekilde getirilebiliniyorsa kişiler polis olmak için açılan başvuruları takip ederek başvurularını tamamlarlar. Başvuru yapmış olan kişiler, öncelikle fiziksel şartlara uyup uymadıkları bir konuda teste alınırlar. Bu testi başarı ile tamamlamış olan kişilerin girmesi gereken yazılı sınavlar, sözlü mülakat ve fizik parkuru mevcuttur. Tümünü başarı ile tamamlayıp ilgili sınavlardan yeterli puanı alabilen kişiler polis olarak atanırlar.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 00:25 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:04
4 yıllık Polis Akademisine nasıl girilir? Polis Akademisine girmek için hangi şartlar aranır? Nasıl polis olunur, başvuru şartları nelerdir?

Polis olma başvurusu, Polis Akademisinin dönemsel olarak açtığı ilanların takip edilmesi ve belirlenmiş olan tarih aralıklarda da bu sınavlara başvuru yapılması ile gerçekleşebilir. Kişiler, POMEM sınavlarına başvurularını e-devlet üzerinden "Aday Belirleme Ön Başvurusu"nu tamamlayarak girebilirler.

Polis Olma Şartları Nelerdir?

Polis olma koşulları, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

T.C. vatandaşı olmak.

Lise, lisans veya ön lisans mezunu olmak

18 ile 30 yaşları aralığında olmak

Polis olabilmek için belirlenmiş olan KPSS taban puanının geçilmiş olması

Erkeklerde en az 1.67 cm, kadınlarda ise en az 1.62 boya sahip olmak

Polis Akademisi sağlık yönetmeliği şartlarının taşınması

Silah taşımak için engel bir duruma sahip olmamak

Geçmişte yüz kızartıcı olarak kabul edilen suçlardan birinin işlenip ceza alınmamış olmaması (Bu suçlardan birini işlemesi sebebi ile ceza almış olan kişiler, polis olma hakkına sahip olsalar dahi bu hakları daha sonra iptal edilecektir.)

Lisans ya da ön lisans mezuniyetlerini yurt dışında tamamlamış olan kişilerin denklik belgesi sahibi olması

4 Yıllık Polis Akademisine Nasıl Girilir?

Polis Akademisine girilebilmesi için kişilerin öncelikle TYT puanına sahip olmaları gereklidir. Daha sonra ön sağlık mülakatı ile sözlü mülakata girilir. Sözlü mülakattan geçen kişiler daha sonra spor mülakatına girme hakkına sahip olurlar. Spor mülakatından gerekli sürede istenen parkurun tamamlanmasından sonra da ana sağlık mülakatı ile güvenlik soruşturması adımları gelir. Bu adımların tümünü başarı ile tamamlamış olan kişiler, Polis Akademisine girme hakkına sahip olurlar.

Polis Akademisine Girmek İçin Hangi Şartlar Aranır?

Polis Akademisine girmek isteyen kişilerin yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

T.C. Vatandaşı olmak

Lisans veya ön lisans mezunu olmak

KPSS'de, P3 türünde en az 60, P93 türünden ise en az 65 puan almış olmak

Şehit ya da gazi malulleri için; KPSS P3 puan türünde en az 48, Kpss P93 türünde ise en az 52 almış olmak

Sınavın yapıldığı gün itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak

Erkekler için en az 1.67, kadınlar içinse en az 1.62 boyunda olmak

Beden kitle indeksinin 18-27 (dahil) aralığında olması

Sağlık Şartları Yönetmeliği tarafından belirlenmiş olan tüm koşulları taşımak

Resmi olarak silah taşımaya ve kullanmaya herhangi bir engelin bulunmaması

Bütün bunlara ek olarak polis olmak isteyen kişilerin 26/09/2004 tarihli 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesine göre belirlenmiş olan; bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasının bulunmaması, devletin güvenliğini tehlikeye atacak olan farklı suçları işlememiş olması, kişinin kendisinin ve eşinin genelev ya da rebadevu evi gibi fuhuş suçlarını teşkil edecek durumlara karışmamış olmaması, resmi olarak herhangi bir siyasi partiye üye olmaması, alkol, uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapan maddeleer dolayısıyla tedavi görmüş olmaması, kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olması, daha önce polis eğitim kurumlarından herhangi bir sebep dolayısıyla atılmamış olması ve arşiv araştırmasından olumlu olarak çıkması gereklidir.

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