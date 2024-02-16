4 yıllık Polis Akademisine nasıl girilir? Polis Akademisine girmek için hangi şartlar aranır? Nasıl polis olunur, başvuru şartları nelerdir?

Polis olma başvurusu, Polis Akademisinin dönemsel olarak açtığı ilanların takip edilmesi ve belirlenmiş olan tarih aralıklarda da bu sınavlara başvuru yapılması ile gerçekleşebilir. Kişiler, POMEM sınavlarına başvurularını e-devlet üzerinden "Aday Belirleme Ön Başvurusu"nu tamamlayarak girebilirler.

Polis Olma Şartları Nelerdir?

Polis olma koşulları, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

T.C. vatandaşı olmak.

Lise, lisans veya ön lisans mezunu olmak

18 ile 30 yaşları aralığında olmak

Polis olabilmek için belirlenmiş olan KPSS taban puanının geçilmiş olması

Erkeklerde en az 1.67 cm, kadınlarda ise en az 1.62 boya sahip olmak

Polis Akademisi sağlık yönetmeliği şartlarının taşınması

Silah taşımak için engel bir duruma sahip olmamak

Geçmişte yüz kızartıcı olarak kabul edilen suçlardan birinin işlenip ceza alınmamış olmaması (Bu suçlardan birini işlemesi sebebi ile ceza almış olan kişiler, polis olma hakkına sahip olsalar dahi bu hakları daha sonra iptal edilecektir.)

Lisans ya da ön lisans mezuniyetlerini yurt dışında tamamlamış olan kişilerin denklik belgesi sahibi olması