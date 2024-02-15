İŞKUR başvuru ekranını aktifleştirdi! KPSS’siz deneyimsiz işçi arıyor! 18-49 yaş, 17 bin - 34 bin TL maaşla hastanelere, bankalara, okullara...

İŞKUR'un güncel iş ilanları, çeşitli sektörlerde aranan niteliklere sahip adayları bekliyor. İşte 2024 İŞKUR iş ilanları...
İŞKUR'un güncel iş ilanları, çeşitli sektörlerde aranan niteliklere sahip adayları bekliyor. İşte 2024 İŞKUR iş ilanları...
İŞKUR ŞUBAT 2024 AÇIK KADROLAR
📌SERVİS ELEMANI(GARSON) 1813
📌BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) 22540
📌BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK) 578
📌BÜRO MEMURU (GENEL) 878
📌DEPO İŞÇİSİ 1262
📌DEPO SEVKİYAT SORUMLUSU 508
📌ELEKTRİKÇİ (GENEL) 861
📌 FORKLİFT OPERATÖRÜ 775
📌 ŞOFÖR (YOLCU TAŞIMA) 506
📌 ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA 1577
📌 KURYE 199
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GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
İş ilanlarında yer alan şartlar ve maaşlar değişiklik gösterebilir. Başvuruda bulunmadan önce ilgili kurumların resmi internet sitelerinden güncel bilgilere ulaşmanız önemlidir.
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
İŞKUR İŞÇİ ALIMI MAAŞLARI NE KADAR?
İŞKUR tarafından sunulan iş ilanları için maaşların asgari ücret veya en düşük memur maaşı (34 bin TL) seviyesinde olması bekleniyor. Maaşlar iş ve ikamet edilen bölgelere göre değişiklik gösterebilir.