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İŞKUR başvuru ekranını aktifleştirdi! KPSS'siz deneyimsiz işçi arıyor! 18-49 yaş, 17 bin - 34 bin TL maaşla hastanelere, bankalara, okullara...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yeni haftaya girerken iş arayan vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor. İŞKUR, çeşitli sektörlerde binlerce işçi alımı yapılacağını duyurarak, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte özellikle hizmet sektöründe artan iş talebine dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 15:38 Güncelleme 15 Şubat 2024, 15:44
İŞKUR başvuru ekranını aktifleştirdi! KPSS’siz deneyimsiz işçi arıyor! 18-49 yaş, 17 bin - 34 bin TL maaşla hastanelere, bankalara, okullara...

İŞKUR'un güncel iş ilanları, çeşitli sektörlerde aranan niteliklere sahip adayları bekliyor. İşte 2024 İŞKUR iş ilanları...

İŞKUR kurye alımı iş ilanlarıİŞKUR kurye alımı iş ilanları

İŞKUR ŞUBAT 2024 AÇIK KADROLAR

📌SERVİS ELEMANI(GARSON) 1813

📌BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) 22540

📌BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK) 578

📌BÜRO MEMURU (GENEL) 878

Garson alımı ilanlarıGarson alımı ilanları

📌DEPO İŞÇİSİ 1262

📌DEPO SEVKİYAT SORUMLUSU 508

📌ELEKTRİKÇİ (GENEL) 861

Özel güvenlik görevlisi ilanlarıÖzel güvenlik görevlisi ilanları

📌 FORKLİFT OPERATÖRÜ 775

📌 ŞOFÖR (YOLCU TAŞIMA) 506

Beden işçisi ilanlarıBeden işçisi ilanları

📌 ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA 1577

📌 KURYE 199

İŞKUR AÇIK KADROLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

İş ilanlarında yer alan şartlar ve maaşlar değişiklik gösterebilir. Başvuruda bulunmadan önce ilgili kurumların resmi internet sitelerinden güncel bilgilere ulaşmanız önemlidir.

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

  1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
  2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
  4. Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.
  5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
  6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından önce sahip olmak.
  7. Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.
  8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.
  9. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığını belgelemek.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI MAAŞLARI NE KADAR?

İŞKUR tarafından sunulan iş ilanları için maaşların asgari ücret veya en düşük memur maaşı (34 bin TL) seviyesinde olması bekleniyor. Maaşlar iş ve ikamet edilen bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

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