SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

KPSS şartsız 23-29 Şubat iş ilanları geldi: İşte İŞKUR hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları

Sağlık sektöründe çalışmak ve insanlara yardım etmek birçok kişinin hayali. Fakat KPSS puanı gibi engeller bu hayali zorlaştırabiliyor. Hastaneler ve sağlık kuruluşları, hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi, hasta danışmanı, laboratuvar teknisyeni ve daha birçok pozisyon için KPSS şartı olmaksızın personel alımları yapıyor. İşte İŞKUR hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 17:11 Güncelleme 23 Şubat 2024, 17:12
KPSS şartsız 23-29 Şubat iş ilanları geldi: İşte İŞKUR hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları

Sağlık sektörü, toplumun temel ihtiyaçlarından birini karşılar ve bu nedenle her zaman dinamik bir iş gücü talebiyle karşı karşıyadır. Sağlığın önemi, pandemi dönemlerinde daha da belirginleşmiştir, bu da sağlık sektöründe çalışma arzusunu artırmıştır. Ancak birçok kişi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının, sağlık sektöründe istedikleri pozisyonda çalışmalarının önünde bir engel olduğunu düşünebilir. Neyse ki, hastaneler ve sağlık kuruluşları, bu engeli ortadan kaldıran fırsatlar sunuyor. KPSS şartı olmaksızın yapılan personel alımları, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen birçok kişi için kapıları aralıyor. İşte İŞKUR hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları...

Başvuru Detayları ve Şartları

Hastaneler ve özel klinikler, dinamik çalışma ortamlarında görev alacak, hasta danışma, yönlendirme ve tıbbi sekreterlik gibi çeşitli alanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere ilanlar yayınlıyor. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınıyor. KPSS şartı aranmadan yapılan bu alımlar, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

Online Başvuru Nasıl Yapılır?

Online başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak iş arayan kısmından sisteme giriş yapmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra karşılaşılan ekranda bulunan "İş İlanları" bölümüne tıklanmalıdır. Bu kısımda, arama çubuğuna ilgi duyulan pozisyon adı yazılarak "Ara" butonuna basılmalıdır. Adaylar, karşılarına çıkan ilanlar arasından ilgilendikleri pozisyona tıklayarak başvuru formunu doldurup başvurularını tamamlayabilirler.

Başvuracak Adaylarda Aranan Genel Özellikler

  • İyi derecede iletişim becerisi
  • Takım çalışmasına yatkınlık
  • Hasta ve çalışanlarla etkili iletişim kurabilme
  • Temel bilgisayar kullanım becerileri
  • Pozisyona bağlı olarak belirli sağlık ve hijyen standartlarına uyum

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti
Murat Kurum’dan 650 bin konut yapılmamalı diyen İmamoğlu’na ’kentsel dönüşüm’ dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz
Marmara’da yeni fay hattı! Bursa depreminin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir
MİT ve Emniyet’ten PKK’ya nokta operasyon! Mazlum Mardin kod adlı sözde sorumlu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
CHP’de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor
UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Union Saint-Gilloise!
Kandil uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı? İstanbul tezgahına dikkat! Meral Danış Beştaş geri mi çekilecek?
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
CHP Mersin Akdeniz’i kent uzlaşısı adı altında DEM’e peşkeş çekmişti! PKK partisinin seçim bürosu açılışında Biji Serok Apo sloganları
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den KAAN açıklaması: Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje
Ekrem İmamoğlu’nun Atatürk tablosu indirildi yalanı bir kez daha patladı! Beslediği trol ifşa etti
SON DURUM | Marmara’da batan Batuhan A gemisin mürettebatını arama çalışmalarında 9’uncu gün! Gözden kaçma ihtimaline karşı 4’üncü kez aranacak
İYİ Parti ’borç’ hesabı yapan CHP’yi ’DEM’li vurdu! 2019 defterleri açıldı... Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar
KAAN’a kör kesilen CHP fondaşları şimdi de TOGG’u hedefe aldı! Pazarda ilk sırada olan yerli otomobile Gereksiz yatırım dediler
SON DAKİKA