KPSS şartsız 23-29 Şubat iş ilanları geldi: İşte İŞKUR hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları

Sağlık sektörü, toplumun temel ihtiyaçlarından birini karşılar ve bu nedenle her zaman dinamik bir iş gücü talebiyle karşı karşıyadır. Sağlığın önemi, pandemi dönemlerinde daha da belirginleşmiştir, bu da sağlık sektöründe çalışma arzusunu artırmıştır. Ancak birçok kişi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının, sağlık sektöründe istedikleri pozisyonda çalışmalarının önünde bir engel olduğunu düşünebilir. Neyse ki, hastaneler ve sağlık kuruluşları, bu engeli ortadan kaldıran fırsatlar sunuyor. KPSS şartı olmaksızın yapılan personel alımları, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen birçok kişi için kapıları aralıyor. İşte İŞKUR hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları...