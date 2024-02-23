KPSS şartsız 23-29 Şubat iş ilanları geldi: İşte İŞKUR hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları

Sağlık sektörü, toplumun temel ihtiyaçlarından birini karşılar ve bu nedenle her zaman dinamik bir iş gücü talebiyle karşı karşıyadır. Sağlığın önemi, pandemi dönemlerinde daha da belirginleşmiştir, bu da sağlık sektöründe çalışma arzusunu artırmıştır. Ancak birçok kişi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının, sağlık sektöründe istedikleri pozisyonda çalışmalarının önünde bir engel olduğunu düşünebilir. Neyse ki, hastaneler ve sağlık kuruluşları, bu engeli ortadan kaldıran fırsatlar sunuyor. KPSS şartı olmaksızın yapılan personel alımları, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen birçok kişi için kapıları aralıyor. İşte İŞKUR hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları...
Başvuru Detayları ve Şartları
Hastaneler ve özel klinikler, dinamik çalışma ortamlarında görev alacak, hasta danışma, yönlendirme ve tıbbi sekreterlik gibi çeşitli alanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere ilanlar yayınlıyor. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınıyor. KPSS şartı aranmadan yapılan bu alımlar, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.
Online Başvuru Nasıl Yapılır?
Online başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak iş arayan kısmından sisteme giriş yapmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra karşılaşılan ekranda bulunan "İş İlanları" bölümüne tıklanmalıdır. Bu kısımda, arama çubuğuna ilgi duyulan pozisyon adı yazılarak "Ara" butonuna basılmalıdır. Adaylar, karşılarına çıkan ilanlar arasından ilgilendikleri pozisyona tıklayarak başvuru formunu doldurup başvurularını tamamlayabilirler.