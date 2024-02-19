İŞKUR başvuru ekranı: 18.600 TL maaşla 18-54 yaş arası ilkokul mezunu çalışacak personel aranıyor! İş ilanları ve başvuru şartları…

İş arayışınız mı var? Doğru yerdesiniz! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her ay olduğu gibi bu ay da yüzlerce yeni iş ilanını web sitesi üzerinden iş arayanlarla buluşturuyor. Özellikle ilkokul mezunu ve vasıfsız iş arayan bireyler için geniş bir iş ilanı yelpazesi sunuluyor. İşte iş ilanları ve başvuru şartları…

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda işverenlerin iletişim bilgileri de yer alıyor. Bu sayede, potansiyel iş arayanlar, merak ettikleri soruları doğrudan işverenlere ileterek, hızlı ve etkili bir iletişim kurabiliyorlar. Ayrıca, bazı sertifikalı programlara katılan ilkokul mezunlarının, daha iyi iş şartlarına sahip pozisyonlarda iş bulabildikleri gözlemleniyor.