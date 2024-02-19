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İŞKUR başvuru ekranı: 18.600 TL maaşla 18-54 yaş arası ilkokul mezunu çalışacak personel aranıyor! İş ilanları ve başvuru şartları…

İşsizlik sorununa çözüm üretmeye devam eden İŞKUR, ilkokul mezunu vatandaşlara da iş bulma imkanı sunuyor. Son zamanlarda artan iş ilanları, vasıfsız eleman arayan işverenler için büyük bir kolaylık sağlıyor. İŞKUR'da yayınlanan ilanlarda, en çok temizlik, büro destek hizmetleri ve paketleme işleri için vasıfsız eleman arayışı dikkat çekiyor. Bu ilanlar, ilkokul mezunu vatandaşlar için yeni bir iş bulma imkanı sunuyor.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 09:20 Güncelleme 19 Şubat 2024, 09:20
İŞKUR başvuru ekranı: 18.600 TL maaşla 18-54 yaş arası ilkokul mezunu çalışacak personel aranıyor! İş ilanları ve başvuru şartları…

İş arayışınız mı var? Doğru yerdesiniz! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her ay olduğu gibi bu ay da yüzlerce yeni iş ilanını web sitesi üzerinden iş arayanlarla buluşturuyor. Özellikle ilkokul mezunu ve vasıfsız iş arayan bireyler için geniş bir iş ilanı yelpazesi sunuluyor. İşte iş ilanları ve başvuru şartları…

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda işverenlerin iletişim bilgileri de yer alıyor. Bu sayede, potansiyel iş arayanlar, merak ettikleri soruları doğrudan işverenlere ileterek, hızlı ve etkili bir iletişim kurabiliyorlar. Ayrıca, bazı sertifikalı programlara katılan ilkokul mezunlarının, daha iyi iş şartlarına sahip pozisyonlarda iş bulabildikleri gözlemleniyor.

Vasıfsız Eleman Arayışında Artış

Günümüzde, birçok firma vasıfsız elemanlara yönelik iş ilanları yayımlayarak, geniş bir işsiz kitlesine umut oluyor. Bu ilanlar arasında, herkesin yeteneklerine ve ilgi alanlarına uygun bir iş bulması mümkün hale geliyor.

İŞKUR İle İş Bulmanın Kolaylığı

İŞKUR'un sağladığı bu platform, özellikle vasıfsız ve eğitim durumu düşük bireyler için büyük bir avantaj sunuyor. İlanlara kolay erişim, geniş iş imkanları ve doğrudan işverenlerle iletişim kurma fırsatı, iş arayanların iş bulma süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

İŞKUR Üzerinden Çaycı İş İlanları

  • İstanbul / Bayrampaşa - Çaycı Pozisyonu:
    • Başvuru Bitiş Tarihi: 16.03.2024
    • Kalan Gün: 31
  • Bursa / Yıldırım - Çaycı Pozisyonu:
    • Başvuru Bitiş Tarihi: 22.02.2024
    • Kalan Gün: 8
  • İstanbul / Beşiktaş - Çaycı Pozisyonu:
    • Başvuru Bitiş Tarihi: 25.02.2024
    • Kalan Gün: 11
  • Edirne / Edirne Merkez - Beden İşçisi (Genel):
    • Başvuru Bitiş Tarihi: 15.03.2024
    • Kalan Gün: 30
  • İstanbul / Pendik - Çaycı Pozisyonu:
    • Başvuru Bitiş Tarihi: 1.03.2024
    • Kalan Gün: 16
  • Çorum / Çorum Merkez - Çaycı Pozisyonu:
    • Açık Pozisyon Sayısı: 2
    • Başvuru Bitiş Tarihi: 23.02.2024
    • Kalan Gün: 9
  • Bursa / Osmangazi (1) - Çaycı Pozisyonu:
    • Başvuru Bitiş Tarihi: 23.02.2024
    • Kalan Gün: 9

  • Eskişehir / Eskişehir Merkez - Çaycı Pozisyonu:
    • Başvuru Bitiş Tarihi: 29.02.2024
    • Kalan Gün: 15
  • Bursa / Osmangazi (2) - Çaycı Pozisyonu:
    • Başvuru Bitiş Tarihi: 7.03.2024
    • Kalan Gün: 22
  • Kocaeli / Dilovası - Çaycı Pozisyonu:
    • Başvuru Bitiş Tarihi: 29.02.2024
    • Kalan Gün: 15

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