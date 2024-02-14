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Sabah saatlerinde müjdeli haber! B ve C sınıfı ehliyet sahipleri sevinecek!

Günümüz iş piyasasında, B ve C sınıfı ehliyet sahibi olmak, adayların iş bulma şanslarını önemli ölçüde artıran bir avantaj olarak öne çıkıyor. Özellikle İŞKUR tarafından yayınlanan pek çok iş ilanında, bu ehliyet sınıflarına sahip adayların tercih edildiği görülüyor. B sınıfı ehliyet, otomobil gibi binek araçları kullanma yetkisi verirken, C sınıfı ehliyet ise kamyon ve ağır ticari araçları kullanabilme imkanı sağlar. Bu da, adayların iş arayışlarında çok daha geniş bir yelpazede fırsatlar bulmalarına olanak tanır.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 08:27 Güncelleme 14 Şubat 2024, 08:27
Sabah saatlerinde müjdeli haber! B ve C sınıfı ehliyet sahipleri sevinecek!

B ve C sınıfı ehliyetler, özellikle lojistik, taşımacılık, kuryelik ve birçok alanda aktif olarak çalışmak isteyenler için kritik öneme sahiptir. Günümüzde, e-ticaretin ve online alışverişin hızla büyümesiyle birlikte, kargo ve lojistik sektöründe iş imkanları da artmaktadır. Bu sektörlerde çalışmak isteyenler için B ve C sınıfı ehliyetler, adeta bir anahtar rol oynamaktadır. Ehliyet sahipleri için sevindirici haberler ardı ardına geliyor. Son zamanlarda İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarında B ve C sınıfı ehliyetin özellikle tercih edildiği dikkat çekiyor. B ve C sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik olumlu gelişmeler yaşanıyor ve yeni iş fırsatları duyuruluyor.

Son dönemde İŞKUR üzerinden yapılan duyurular B ve C sınıfı ehliyet sahiplerini heyecanlandıran gelişmeleri beraberinde getiriyor. Bu ilanlar, çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda iş imkanları sunarak ehliyet sahiplerine kariyerlerinde yeni kapılar açıyor. B ve C sınıfı ehliyeti olanlar için duyurulan yeni iş ilanları, birçok kişinin iş arayışında umutlarını taze tutuyor.

Türkiye'nin dört bir yanından kamyon şoförü pozisyonları için iş ilanları yayınlanmış durumda. İzmir, Rize, Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Kastamonu, Adana, Ankara ve Kocaeli gibi çeşitli şehirlerde, bu pozisyon için açık pozisyonlar bulunuyor. İş arayan kamyon şoförleri için 5 Şubat 2024 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında çok sayıda fırsat sunulmuş. İlgili ilanların referans numaraları da belirtilerek, adayların başvurularını kolaylıkla yapabilmeleri sağlanmış.

Makam Şoförü Pozisyonu İçin Açık İller ve İlan Tarihleri:

Mersin - 29.02.2024, Ref. No: 00008059128

İzmir - 29.02.2024, Ref. No: 00008061170

Ankara - 26.02.2024, Ref. No: 00008059856; 22.02.2024, Ref. No: 00008050035; 20.02.2024, Ref. No: 00008047387; 17.02.2024, Ref. No: 00008043408

Antalya - 23.02.2024, Ref. No: 00008054463

İstanbul - 17.02.2024, Ref. No: 00008042785; 17.02.2024, Ref. No: 00008043800; 14.02.2024, Ref. No: 00008037058; 14.02.2024, Ref. No: 00008038423; 7.02.2024, Ref. No: 00008022602; 7.02.2024, Ref. No: 00008024157

Yalova - 17.02.2024, Ref. No: 00008043777

Bu ilanlar, kamyon şoförü olarak çalışmak isteyen adaylara geniş bir coğrafyada iş bulma imkanı sunuyor. Her bir ilan, farklı şirketler ve sektörler tarafından yayınlanmış olup, adayların tercihlerine ve bulundukları konumlara göre çeşitlilik gösteriyor.

İŞKUR ÜZERİNDEN MAKAM ŞOFÖRÜ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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