SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Hastanelere 13-27 Şubat ayında personel alımı ilanları: İşte klinik destek elemanı, temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR'un sunduğu istihdam olanakları, iş arayanlar için büyük bir öneme sahiptir ve bu fırsatların değerlendirilmesi gereken önemli bir adımdır. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta kabul ve kayıt görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda yapılan alımlar, birçok kişinin kariyer yolculuğunda yeni bir başlangıç yapmasına olanak sağlayacaktır. Başvurularınızı zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak, siz de bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. İşte klinik destek elemanı, temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı başvuru şartları.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 10:24 Güncelleme 12 Şubat 2024, 10:34
Hastanelere 13-27 Şubat ayında personel alımı ilanları: İşte klinik destek elemanı, temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR tarafından yayımlanan yeni iş ilanları, iş arayanlar için umut vadeden bir kaynak oldu. Klinik destek elemanı, temizlik görevlisi, hasta kabul ve kayıt personeli gibi birçok farklı alanda sunulan istihdam fırsatları, geniş bir yelpazede pek çok kişiye iş bulma umudu veriyor. Bu ilanlar, çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda iş arayan herkes için uygun bir alternatif sunma potansiyeline sahip. Fakat, bu fırsatlardan yararlanabilmek adına, adayların başvuru için belirlenen son tarihleri dikkate almaları ve başvuru sürecinde istenen belgeleri tam ve doğru bir şekilde hazırlamaları büyük önem taşıyor. Bu detaylara özen göstermek, iş arayanların arzu ettikleri işe bir adım daha yakınlaşmalarını sağlayacak ve başvuru sürecini daha verimli hale getirecektir.

Klinik Destek Elemanı, Temizlik Görevlisi, Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonları için Alımlar Başladı

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

İlanlara Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

Temizlik Görevlisi (Hastane)

İlanlara Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

Klinik Destek Elemanı

İlanlara Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR tarafından duyurulan pozisyonlar için başvuru şartları şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Hastane ortamında çalışmaya engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarından muaf olmak,
  • Tam zamanlı çalışma şartlarına uygun olmak,
  • Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek olmak.

Başvurular Nasıl Yapılır?

İŞKUR'un resmi e-şube platformu üzerinden yapılacak başvurular, adayların ilgili ilanları detaylı bir şekilde incelemelerine ve uygun buldukları pozisyonlara kolaylıkla başvurmalarına olanak tanır. Başvuru işlemlerinizi tamamladıktan sonra, başvuru durumunuzu İŞKUR'un e-şube sisteminden takip edebilirsiniz.

KPSS şartsız binlerce açık iş ilanı! Başvuru şartları belli oldu! İŞKUR Şubat ayında yeni personellere kapıyı açtı!KPSS şartsız binlerce açık iş ilanı! Başvuru şartları belli oldu! İŞKUR Şubat ayında yeni personellere kapıyı açtı!
KPSS şartsız binlerce açık iş ilanı! Başvuru şartları belli oldu! İŞKUR Şubat ayında yeni personellere kapıyı açtı!
Dolgun maaşla KPSS şartsız bekçi alımı başladı! O tarihe kadar süre verildi!Dolgun maaşla KPSS şartsız bekçi alımı başladı! O tarihe kadar süre verildi!
Dolgun maaşla KPSS şartsız bekçi alımı başladı! O tarihe kadar süre verildi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü
CHP PM’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel’den İmamoğlu’na Kadıköy ve Çankaya’da kesik... İki ilçede DEM’den icazet
Türk Telekom
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular var?
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Olayda kullanılan araç bulundu... 4 kişinin kimliği belli oldu
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! 4 leş 3 aylık kanlı plan! Fotoğraflar ele verdi
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
Mansur’un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
Danıştay’dan skandal karar| FETÖ’cüleri akladılar HSK’nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
Fenerbahçe-Alanyaspor maçında verilen penaltı kararı doğru mu? Spor yorumcuları 2-2’lik beraberliği değerlendirdi
Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Sürekli bombalanan hapishane...
SON DAKİKA